أبرز أحداث العالم اليوم.. انفجارات وحوادث وثقافة تحت المجهر

تصدّر اليوم سلسلة أحداث بارزة حول العالم شملت كوارثًا وحوادث أمنية وأخبارًا اجتماعية وثقافية. سجّلت سويسرا قتلى وجرحى بانفجار في منتجع التزلج كرانز مونتانا، بينما أصيب 15 شخصًا بانفجار ناجم عن تسرب غاز في متجر خمور بالناصرة في إسرائيل. شهدت الجيزة حادثة مأساوية عندما هاجم طالب ووالدته معلمة بعد منع الغش خلال الامتحان، في حين رحلت الإعلامية المصرية نيفين القاضي بعد وعكة صحية شديدة.

في الساحة الاجتماعية والفنية، أثار حفل زفاف “كروان مشاكل” جدلًا واسعًا بعد تحوّله من الفرح إلى التحقيق، حيث تصدّرت حفيدة الفنان شعبان عبد الرحيم التريند. وأمنيًا، اعتقلت المكسيك قياديًا في طائفة يهودية متشددة بتهمة الاتجار بالقصر والزواج القسري، فيما واجهت تركيا موجة ثلوج كثيفة مع تراكمات وصلت إلى 1.5 متر. على الصعيد المهني، ألغت نقابة الإعلاميين تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بعد حكم جنائي، وفي الجزائر أثار قرار بمنع حلوى رأس السنة غضبًا واسعًا قبل التراجع عنه.

سويسرا تسجل قتلى وجرحى بانفجار في منتجع التزلج كرانز مونتانا

سقط عدد من القتلى والجرحى جراء انفجار هز حانة في منتجع التزلج الفاخر “كرانز مونتانا” بجنوب غرب سويسرا، حسب ما أعلنته الشرطة السويسرية اليوم الخميس.

وقال جيتان لاثيون، المتحدث باسم الشرطة في كانتون فالي، إن سبب الانفجار لا يزال مجهولا، دون أن يحدد عدد القتلى، مشيراً إلى أن الحادث وقع قرابة الساعة 1:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (00:30 بتوقيت غرينتش) في حانة “لي كونستيلايشن” التي تحظى بشعبية كبيرة بين السياح، فيما كان الزوار يحيون العام الجديد.

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية احتراق المبنى وتواجد خدمات الطوارئ بالقرب منه، فيما بدأت السلطات التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث ومدى ارتباطه بأسباب فنية أو جنائية.

إسرائيل.. 15 إصابة بانفجار ناجم عن تسرب غاز في متجر خمور بالناصرة

أُصيب 15 شخصًا ليلة رأس السنة بانفجار ناجم عن تسرب غاز في متجر خمور بمدينة الناصرة بإسرائيل، وفق الشرطة الإسرائيلية.

وقع الانفجار قبيل منتصف ليلة الأربعاء الخميس، مما أدى إلى اندلاع حريق في مطعم ومتجر خمور مجاور، وتلقت أجهزة الطوارئ بلاغات متعددة من شهود أفادوا بسماع دوي انفجار ورؤية دخان كثيف ولهب.

هرعت فرق الإطفاء والشرطة إلى المكان وسط مخاوف من احتمال احتجاز أشخاص داخل المبنى، وعالجت طواقم نجمة داوود الحمراء الإسعافية 15 مصابًا في الموقع، قبل نقلهم إلى عدة مستشفيات تشمل المستشفى الإيطالي والمستشفى الإنجليزي والمركز الطبي إيميك.

كان معظم المصابين في حالة وعي عند وصول الطواقم الطبية، وأصيب رجل يبلغ من العمر 25 عامًا بجروح خطيرة، بينما أصيب رجل آخر عمره 30 عامًا بحروق من الدرجة الثانية على نحو 10% من جسده، أما التسعة المصابين الباقين فكانت إصاباتهم طفيفة ناجمة عن الحروق واستنشاق الدخان والتعرض للشظايا.

وأظهرت التحقيقات المشتركة التي أجراها خبراء المتفجرات من الشرطة وباحثو الحرائق أن سبب الانفجار هو تسرب غاز أدى إلى انفجار ضغط قوي، وأكدت الشرطة عدم وجود أي شبهات جنائية أو أمنية وراء الحادث.

طالب ووالدته يهاجمان معلمة في الجيزة بعد منع الغش خلال الامتحان

شهدت محافظة الجيزة هجومًا عنيفًا على معلمة حاسب آلي داخل مدرسة “حمزة بن عبد المطلب” للتعليم الأساسي، إثر رفضها السماح لطالب بالصف الثاني الإعدادي بالغش خلال الامتحان.

ووفقًا لتقارير غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية، بدأ الاعتداء بتوجيه الطالب للسباب والشتائم داخل الفصل، قبل أن ينتظر المعلمة مع والدته أمام باب المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، حيث سحلاها على الأرض، واستخدم الطالب سلاحًا أبيض لإصابة وجهها بجروح بالغة.

وعقب الحادث، كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، محامي النقابة بمتابعة التحقيقات لضمان استرداد حق المعلمة، كما أصدر تعليمات لمتابعة الحالة الصحية وتقديم الدعم الكامل لها.

وأوضحت النقابة أنها لن تتهاون في الدفاع عن كرامة وهيبة المعلمين، وأنها ستتخذ كافة المسارات القانونية لردع هذه التصرفات، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت في القبض على الطالب ووالدته، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث.

رحيل الإعلامية المصرية نيفين القاضي بعد وعكة صحية شديدة

توفيت الإعلامية المصرية نيفين القاضي، المذيعة بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري، اليوم الخميس، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة استدعت دخولها المستشفى قبل أيام.

وأعلن زملاء القاضية خبر وفاتها عبر تبادل النعي والتعازي، وسط حالة من الحزن والصدمة سيطرت على الوسط الإعلامي.

ونيفين القاضي من أبرز الوجوه الإعلامية على شاشة القناة الأولى، واشتهرت بتقديم برنامج طعم البيوت الذي كان يعرض خلال فترة الظهيرة، وحظيت بحُسن الخلق والسيرة الحسنة وعلاقات طيبة مع زملائها، ما جعل خبر رحيلها مؤثرًا لدى الجميع.

من الفرح إلى التحقيق.. فوضى حفل زفاف “كروان مشاكل” وحفيدة شعبان عبد الرحيم تصدّر التريند

تحول حفل زفاف البلوغر وصانع المحتوى المصري المعروف باسم كروان مشاكل وحفيدة المطرب شعبان عبد الرحيم إلى قضية رأي عام بعد أحداث مؤسفة هزت محافظة القليوبية، وأدت إلى تدخل الأجهزة الأمنية المصرية.

وشهدت مراسم الزفاف تدافعا جماعيا كبيرا، وتلفيات داخل قاعة الأفراح، ووقائع تحرش بالفتيات، إضافة إلى اشتعال النيران في إحدى السيارات، ما أثار موجة واسعة من الجدل والغضب على منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة تجمع أعداد كبيرة من المواطنين أمام قاعة الأفراح أثناء الاحتفال، وسط حالة من الفوضى والهرج والمرج، تخللتها مشادات كلامية تحولت إلى اشتباكات بالأيدي، ما استدعى تحرك الأجهزة الأمنية لفض النزاع والسيطرة على الموقف.

وألقت الشرطة القبض على 12 شخصاً ثبت تورطهم في إحداث التلفيات وارتكاب وقائع تحرش بالفتيات، كما ضبطت مالكي القاعة الأربعة التي كانت تعمل دون ترخيص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ولم تتوقف الصدمة عند حد الشغب، إذ اتجهت العروس إلى قسم الشرطة لتقديم محضر رسمي متهمة كروان مشاكل بالاستيلاء على هاتفها ومصوغاتها الذهبية، مشيرة إلى أن واقعة الزفاف صُنعت بهدف تصوير فيديوهات “تريند” وتحقيق شهرة وجني مكاسب مادية.

المكسيك تعتقل قياديًا في طائفة يهودية متشددة بتهمة الاتجار بالقصر والزواج القسري

اعتقلت السلطات المكسيكية يوئيل ألتر، القيادي في طائفة ليف طهور اليهودية المتشددة، بتهم الاتجار بالقصر والزواج القسري، وذلك بعد عملية أمنية مشتركة مع غواتيمالا.

وأوضحت النيابة العامة أن ألتر، البالغ من العمر 35 عامًا، يشغل موقعًا قياديًا رفيعًا داخل الطائفة، ما يعزز خطورة التهم الموجهة إليه. وكان قاض فيدرالي قد أصدر أمرًا بالقبض عليه منذ عام 2022 في إطار ملاحقات قضائية مستمرة ضد أنشطة الطائفة المتعلقة بالجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.

جرى اعتقال ألتر في غواتيمالا بتاريخ 24 يناير استنادًا إلى مذكرة توقيف مؤقتة بهدف تسليمه إلى المكسيك، بعد أن خسر الطعن الذي تقدم به ضد إجراءات التسليم في 14 أكتوبر.

وأكد مكتب النائب العام المكسيكي أن عملية التسليم جرت في ولاية تشياباس الحدودية مع غواتيمالا، رغم الاتفاق المبدئي على تسليم ألتر في مطار مكسيكو سيتي الدولي.

وأفادت السلطات الغواتيمالية أن الجرائم المنسوبة إلى ألتر معاقب عليها في كلا البلدين، وأن مدة التقادم القانونية لهذه القضايا تمتد حتى عام 2052، واستند طلب التسليم إلى أدلة تثبت وجود الطائفة في ولاية تشياباس، حيث سبق أن جرت اعتقالات لقادة الطائفة وعمليات إنقاذ قاصرين.

تركيا تواجه موجة ثلوج كثيفة وارتفاع التراكمات إلى 1.5 متر

شهدت مناطق واسعة في تركيا تساقطًا كثيفًا للثلوج استمر أربعة أيام متواصلة، ما أدى إلى تراكمها بارتفاعات وصلت إلى نحو 1.5 متر في عدد من المدن، وفق مقاطع فيديو وصور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهرت المشاهد المتداولة تراكمات كبيرة للثلوج في مناطق مختلفة، من بينها مدينة غازي عنتاب الواقعة على الحدود مع سوريا، بالتزامن مع تحذيرات رسمية من تدهور الأحوال الجوية.

وقالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن البلاد تستعد لانخفاض مفاجئ في درجات الحرارة يصل إلى 10 درجات مئوية، وأشارت إلى استمرار تأثير المنخفضات الجوية خلال الأيام المقبلة، ما دفع السلطات إلى تعليق الدراسة في عدد من المحافظات المتضررة.

وأصدرت محافظة إسطنبول تحذيرًا من تساقط الثلوج في تسع مناطق، تشمل أرناؤوط كوي وساريير في الجانب الأوروبي، وبيكوز في الجانب الأناضولي، مع تسجيل بدء تساقط الثلوج في منطقة تقسيم، إحدى أبرز الوجهات السياحية في المدينة.

وأعلنت الخطوط الجوية التركية وشركة AJet إلغاء عدد من الرحلات الجوية من وإلى المناطق الشرقية من البلاد، اليوم الأربعاء 1 يناير، بسبب سوء الأحوال الجوية وتراجع مستوى الرؤية.

نقابة الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بعد حكم جنائي بات

ألغت نقابة الإعلاميين المصرية تصريح مزاولة المهنة الصادر لأحد مقدمي البرامج العاملين في وسيلة إعلامية مرخصة، بعد ثبوت صدور حكم جنائي نهائي وبات بحقه في جريمة تزوير محرر رسمي، وهي من الجرائم المخلة بالشرف، وفق ما أفادت به النقابة.

وأوضحت النقابة أنها حصلت على نسخة رسمية من الحكم الجنائي النهائي، وبناء عليه اتخذت قرار إلغاء التصريح، مع الامتناع عن ذكر اسم مقدم البرامج أو الوسيلة الإعلامية التي كان يعمل بها، حفاظًا على مستقبله المهني وسمعة الجهة الإعلامية.

وأكدت النقابة أنها أدرجت جميع المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية ضمن القرار الصادر، وأرسلت نسخة رسمية منه إلى الوسيلة الإعلامية المعنية لاتخاذ ما يلزم.

وأهابت نقابة الإعلاميين بجميع المتعاملين معها ضرورة تحري الدقة الكاملة عند تقديم أي مستندات أو بيانات، تفاديًا للتعرض للمساءلة القانونية والجنائية.

الجزائر.. قرار بمنع حلوى رأس السنة يثير غضبًا واسعًا قبل التراجع عنه

أثار قرار إداري أصدره رئيس بلدية تلاغ بولاية سيدي بلعباس غربي الجزائر جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن منع بيع حلوى “جذع الشجرة” الاحتفالية بمناسبة العام الجديد، وفرض عقوبات مشددة على المخالفين، قبل أن يتراجع المسؤول المحلي ويلغي القرار بعد أيام من صدوره.

ونص القرار على منع بيع الحلوى في المحلات التجارية ومحلات الحلويات، مع فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري، وإغلاق المحل لمدة 30 يومًا على المخالفين، كما كلف الرئيس مسؤولين محليين من الأمن والدرك الوطني ومفتشية التجارة والهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة بالسهر على تنفيذ القرار.

وفجر القرار موجة انتقادات واسعة على منصات التواصل، حيث اعتبر معارضون أنه مس بالحريات الشخصية والمعتقدات الدينية، متسائلين عن صلاحيات رئيس البلدية في التدخل بشؤون الاحتفالات الدينية، في حين سخر آخرون من القرار معتبرين أن البلدية تواجه مشكلات أولى بالمعالجة، بالمقابل، دافع بعض المعلقين عن رئيس البلدية معتبرين أنه حاول احترام الطابع المحافظ للمنطقة.

وأمام حجم الجدل، أصدر رئيس البلدية مساء الأول من يناير قرارًا جديدًا يقضي بإلغاء منع بيع كعكة العيد، وفق وسائل إعلام محلية.