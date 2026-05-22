أبرز أحداث العالم.. جرائم صادمة وكوارث وحوادث مروّعة

شهد العالم خلال الساعات الماضية سلسلة من الحوادث والتطورات المتباينة، بين جرائم صادمة وكوارث وحوادث مروعة، إلى جانب أحداث سياسية ومجتمعية لافتة حملت أبعادًا إنسانية وأمنية واسعة. من حكم بالسجن المؤبد في ألمانيا بعد جريمة تسميم غامضة، إلى انفجار في مصفاة نفط بهنغاريا وتسرب غاز في مصر، مرورًا بحادث مأساوي لفريق رياضي روسي وتنصيب أول عمدة مسلم لمدينة برمنغهام البريطانية، وصولًا إلى تحطم مسيّرة عسكرية موريتانية قرب الحدود مع مالي، تتواصل الأحداث التي تعكس حجم التحديات والتحولات التي يشهدها العالم اليوم.

محكمة ألمانية تصدر حكماً بالسجن المؤبد لامرأة قتلت شريكها بمادة سامة شديدة الخطورة

قضت محكمة ديجيندورف الإقليمية في ولاية بافاريا الألمانية بالسجن المؤبد على امرأة تبلغ من العمر 53 عامًا، بعد إدانتها بقتل شريك حياتها باستخدام مادة كيميائية شديدة السمية تُعرف باسم الثاليوم.

واعتبرت المحكمة أن الجريمة ارتُكبت بأسلوب “غادر ووحشي”، لتتوافق بذلك إلى حد كبير مع طلب الادعاء العام، فيما كان محامي المتهمة قد طالب ببراءتها أو اعتبار الفعل قتلًا غير عمد.

وأكدت المحكمة أن عناصر الغدر والوحشية متوفرة في الواقعة، ما يجعلها جريمة قتل عمد مكتملة الأركان، مشيرة إلى أن المتهمة ظلت تنكر التهم الموجهة إليها حتى نهاية المحاكمة، دون أن يكون الحكم نهائيًا بعد.

وخلال جلسات المحاكمة التي اعتمدت على أدلة غير مباشرة، توصلت هيئة المحكمة إلى أن المرأة، وهي من أصل أوكراني، قامت بدس مادة الثاليوم السامة في طعام أو شراب شريكها خلال يناير 2025، بعد أن طلبت المادة من خارج البلاد.

وكشفت التحقيقات أن السلطات تمكنت من تتبع عملية شراء المادة عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمتهمة، إضافة إلى العثور على سجل بحثي على هاتفها يظهر قيامها بدراسات مكثفة حول مادة الثاليوم وتأثيراتها السامة، مع إدراكها أن التسمم بها يؤدي غالبًا إلى الوفاة ويصعب اكتشافه.

وأشارت المحكمة إلى أن الدافع وراء الجريمة كان رغبة المتهمة في إنهاء العلاقة غير المستقرة مع شريكها، مع الحفاظ على صلتها بأحفاده الذين كانت تربطها بهم علاقة وثيقة.

كما ذكرت أن الضحية، وهو رجل يبلغ من العمر 52 عامًا، توفي في مستشفى ماينكوفن بعد إصابته بفشل متعدد في الأعضاء، حيث لم يُكتشف سبب التسمم إلا لاحقًا من خلال عينات دم محفوظة.

ويُعد الثاليوم من المواد الكيميائية شديدة السمية، عديم اللون والطعم والرائحة، وكان يُستخدم في السابق ضمن مواد سامة لمكافحة القوارض، قبل تقييد استخدامه بشكل واسع.

مقتل شخص وإصابة لاعبين في حادث مروع لحافلة فريق روسي لكرة السلة

تعرّضت حافلة تقل لاعبي فريق “بيونورد برو” لكرة السلة من مدينة بيرم الروسية لحادث سير مروع في مقاطعة تشيليابينسك جنوب البلاد، أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدد من اللاعبين والمرافقين.

ووفقًا للمعلومات الأولية، كان الفريق في طريق العودة من بطولة روسيا لكرة السلة 3×3 التي أُقيمت في مدينة ماغنيتوغورسك، عندما اصطدمت الحافلة الصغيرة من طراز “مرسيدس بنز” بشاحنة من نوع “غازيل”، بعد انحرافها إلى المسار المقابل في منطقة يُمنع فيها التجاوز.

وقال حاكم إقليم بيرم دميتري ماخونين إن سائق الحافلة توفي في موقع الحادث، بينما أُصيب أحد المرافقين بجروح استدعت إجراء عملية جراحية في أحد مستشفيات مدينة زلاتاوست، في حين تلقى بقية المصابين إسعافات طبية بسبب إصابات وكدمات متفاوتة.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن الحادث وقع في ساعات الفجر الأولى، وسط ترجيحات أولية بأن السائق ربما غلبه النعاس أثناء القيادة، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على المركبة وخروجها إلى الاتجاه المعاكس قبل الاصطدام بالشاحنة.

كما أكد نادي “بارما بيرم” أن أربعة لاعبين من الفريق تعرضوا لإصابات، وهم ستانيسلاف شاروف، ألكسندر زوييف، إيغور بوريك، وإيليا بوغدانوف، مشيرًا إلى أن حالتهم مستقرة بعد تلقيهم العلاج.

وذكرت السلطات أن المصابين غادروا المستشفى لاحقًا إلى فندق مؤقت، على أن يعودوا إلى مدينة بيرم عبر القطار بعد استقرار أوضاعهم الصحية.

مقتل شخص وإصابة آخرين في انفجار بمصفاة نفط ضخمة في هنغاريا

أعلنت السلطات في هنغاريا مقتل شخص واحد وإصابة آخرين، إثر انفجار وقع داخل مصفاة نفط تابعة لشركة “إم أو إل”، وهي أكبر شركة للنفط والغاز في البلاد.

وقال رئيس الوزراء الهنغاري بيتر ماغيار، في منشور عبر منصة “فيسبوك”، إن الحادث وقع داخل منشأة تقع في مدينة تيساوجفاروس الصناعية شمال شرقي البلاد، التابعة لمقاطعة بورسود أباوي زيمبلين.

وأضاف أن وزير الطاقة الهنغاري إشتفان كابيتاني، إلى جانب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة “إم أو إل” زولت إيرنادي، توجها إلى موقع الانفجار لمتابعة تطورات الحادث والاطلاع على حجم الأضرار.

وأشارت وسائل إعلام محلية، من بينها صحيفة “هيرادو”، إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقًا رسميًا لمعرفة أسباب الانفجار وملابساته، في وقت لا تزال فيه التقييمات الأولية لحجم الخسائر جارية.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجار أو عدد المصابين بشكل دقيق، بينما تواصل فرق الطوارئ العمل في موقع الحادث.

إصابة 107 مصريين في تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية واحتواء الحادث بالكامل

أصيب 107 أشخاص بحالات اختناق، نتيجة تسرب غاز الكلور في محطة تنقية مياه 26 يوليو بمحافظة الإسماعيلية في مصر، خلال ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة، قبل أن تتم السيطرة على الحادث واحتواؤه بالكامل.

وأفادت تقارير محلية بأن التسرب وقع أثناء التشغيل التجريبي للمحطة، نتيجة كسر مفاجئ في إحدى أسطوانات الكلور المستخدمة في تعقيم المياه.

وقالت محافظة الإسماعيلية إن البلاغ وصل إلى الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة فور وقوع الحادث، ما دفع إلى تحرك عاجل شمل إبلاغ الإسعاف، والحماية المدنية، والنجدة، وطوارئ هيئة قناة السويس، باعتبار أن المحطة تابعة لها.

وأضافت أن فرق الإسعاف دفعت بنحو 15 سيارة إلى موقع الحادث، إلى جانب سيارات الحماية المدنية، مع فرض طوق أمني حول المنطقة، واستخدام مكبرات الصوت في المساجد القريبة لتنبيه السكان واتخاذ الإجراءات الوقائية.

وأكد البيان أنه تم نقل جميع المصابين وعددهم 107 حالات إلى المجمع الطبي في الإسماعيلية لتلقي الرعاية اللازمة، قبل أن يغادروا جميعًا بعد استقرار حالاتهم الصحية وعدم تسجيل إصابات خطيرة.

من جانبها، أوضحت هيئة قناة السويس أن المحطة تخضع لأعمال تشغيل تجريبي تحت إشراف الشركة المنفذة، مشيرة إلى أن لجنة فنية تحركت فور وقوع التسرب للتعامل مع الحادث واحتوائه بشكل كامل.

وأكدت الهيئة أن الحادث لم يؤثر على جودة مياه الشرب، وأن أعمال الإصلاح انتهت، مع استقرار الوضع داخل المحطة والمناطق المحيطة بها.

تنصيب أول عمدة مسلم لمدينة برمنغهام البريطانية في حفل تليت فيه آيات من القرآن الكريم

شهدت مدينة برمنغهام، ثاني أكبر مدن المملكة المتحدة، تنصيب زاكر شودري أول عمدة مسلم في تاريخ المدينة، في حفل رسمي بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وأعلن مجلس مدينة برمنغهام في بيان رسمي أن شودري وُلد في إقليم آزاد كشمير في باكستان، ونشأ في بيئة ريفية متماسكة قائمة على قيم الإيمان والنزاهة والخدمة العامة، مشيرًا إلى أن عددًا من أفراد عائلته خدموا في القوات المسلحة، بينهم والده الذي نال تكريمًا رسميًا عام 1945 لمشاركته في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف البيان أن شودري انتقل إلى برمنغهام عام 1969 وهو في سن الرابعة عشرة، حيث واجه تحديات تتعلق باللغة والثقافة والنظام التعليمي، قبل أن يبدأ مسيرته المهنية في قطاع التصنيع أثناء دراسته، ثم يتدرج لاحقًا في مناصب إدارية عليا، ويؤسس أعمالًا ناجحة في مجالي العقارات والمشاريع المحلية.

وبحسب البيان، بدأ شودري مسيرته السياسية عام 2006 عندما انتُخب عضوًا في المجلس المحلي، ممثلًا مناطق بورديسلي غرين وساوث ياردلي، حيث عُرف بتركيزه على قضايا الأحياء المحلية والسلامة العامة، إلى جانب توليه مناصب مدنية متعددة، منها العمل ضمن هيئة شرطة ويست ميدلاندز.

كما عُرف بدوره المجتمعي والخيري، من خلال دعمه لبنوك الطعام والمنظمات التطوعية، ومشاركته في حملات جمع التبرعات، إضافة إلى مساهمته في جهود الإغاثة عقب زلزال عام 2005 في باكستان.

وفي كلمته عقب تنصيبه، قال شودري إن توليه المنصب يمثل شرفًا كبيرًا، مؤكدًا أن برمنغهام منحته فرصة لبناء حياته عبر العمل والخدمة، معربًا عن تطلعه لتمثيل جميع سكان المدينة وتعزيز قيم التنوع والتعايش فيها.

تحطم مسيّرة للجيش الموريتاني قرب الحدود مع مالي دون خسائر بشرية وفتح تحقيق فني

أعلن الجيش الموريتاني، اليوم الجمعة، تحطم إحدى المسيّرات التابعة لسلاح الجو خلال طلعة تدريب روتينية قرب مدينة النعمة في ولاية الحوض الشرقي، القريبة من الحدود مع جمهورية مالي.

وأوضح الجيش، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن الحادث وقع في حدود الساعة الحادية عشرة صباحًا، أثناء تنفيذ مهمة تدريبية اعتيادية.

وأكد البيان أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية إضافية، مشيرًا إلى فتح تحقيق فني للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد أسبابها.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوتر الأمني في المناطق الحدودية بين موريتانيا ومالي، حيث يواجه الجيش الموريتاني تحديات متزايدة مرتبطة بانتشار الجماعات المسلحة في منطقة الساحل.

وتشهد الحدود بين البلدين حالة من الاستنفار الأمني، مع تكثيف الجيش الموريتاني لدورياته وطلعاته الاستطلاعية، في إطار مراقبة التحركات المسلحة التي تنشط في شمال ووسط مالي، خاصة الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، من بينها “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”، إضافة إلى حركات محلية تطالب بانفصال إقليم أزواد.