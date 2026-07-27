أبرز أخبار الحوادث حول العالم.. حرائق وجرائم تهز عدة دول

شهد العالم خلال الساعات الماضية سلسلة من الحوادث الأمنية والإنسانية المتفرقة، تصدرتها وقائع إطلاق نار دامية في الولايات المتحدة، وحوادث مأساوية شملت تسلق الجبال والحرائق والوفيات الغامضة، إلى جانب جرائم جنائية وتحقيقات أمنية في عدة دول.

مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في إطلاق نار خلال حفل غير مرخص بولاية كاليفورنيا الأمريكية

قُتل شخص وأصيب ستة آخرون في حادث إطلاق نار وقع خلال حفل غير مرخص بمدينة مورغان هيل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفق ما أعلن مكتب شرطة مقاطعة سانتا كلارا.

وقالت الشرطة إن البلاغات بدأت بالوصول قرابة الساعة 10:16 مساء السبت، بشأن وجود أشخاص مخمورين في أحد الشوارع بالقرب من شارع هيل وشارع ميرامونت، إضافة إلى شخص كان يلقي زجاجات على المركبات العابرة.

وأضافت السلطات أن وصول عناصر الشرطة إلى المكان كشف عن “مشهد فوضوي”، بعدما بدأ أكثر من 300 شخص بالفرار من موقع التجمع عقب سماع إطلاق عدة رصاصات.

وأعلنت الشرطة وفاة أحد المصابين في مكان الحادث، فيما قدم عناصر الأمن الإسعافات الأولية للضحايا الآخرين قبل وصول فرق الطوارئ، التي نقلت ستة أشخاص مصابين بأعيرة نارية إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج.

وأفاد المحققون بأن المعطيات الأولية تشير إلى استخدام مسدس في عملية إطلاق النار، واصفين الحادث بأنه واقعة منفردة، في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية جمع الأدلة وتحديد هوية المسؤول عن إطلاق النار.

وأكد مكتب الشريف أن الحفل جرى الترويج له عبر منصات التواصل الاجتماعي، لكنه لم يكن حاصلًا على تصريح رسمي من السلطات المختصة.

ولم تعلن الشرطة توقيف أي شخص أو مشتبه به حتى الآن، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة، وأن تحديد هوية مطلق النار قد يستغرق وقتًا بسبب كثرة الحاضرين في موقع الحادث وتشعب خيوط التحقيق.

وتشهد الولايات المتحدة بشكل متكرر حوادث إطلاق نار في تجمعات عامة ومناسبات خاصة، ما يجعل ملف انتشار الأسلحة والعنف المسلح من أبرز القضايا الأمنية المطروحة على المستوى الوطني.

مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 في إطلاق نار خلال مهرجان للطعام قرب “سبايس نيدل” في سياتل

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة آخرون على الأقل، بينهم طفل، في حادث إطلاق نار وقع الأحد قرب معلم “سبايس نيدل” الشهير في مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية، وفق ما أعلنت شرطة المدينة.

وقالت شرطة سياتل إنها ألقت القبض على مشتبه به في الحادث، فيما تواصل البحث عن مشتبه به آخر، عقب إطلاق النار الذي وقع خلال مهرجان “بايت أوف سياتل” للطعام في منطقة سياحية وسط المدينة.

وأوضح مساعد قائد شرطة سياتل تايرون ديفيس أن إطلاق النار وقع قرابة الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي، الموافق 01:00 بتوقيت غرينتش الاثنين، مشيرًا إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود شخصين أطلقا النار.

وقال ديفيس: “كان هناك شخصان نعتقد أنهما كانا يطلقان النار”، مضيفًا أن الشرطة ضبطت سلاحين، وأكد عدم وجود تهديد قائم على المجتمع في الوقت الحالي.

وأعلنت الشرطة وفاة ثلاثة أشخاص في الحادث، بعدما أشارت في وقت سابق إلى وجود “عدد من الضحايا” نتيجة إطلاق النار الذي وقع في وسط سياتل.

وقال حاكم ولاية واشنطن بوب فيرغسون إن عناصر من قوات التدخل السريع التابعة لدوريات الولاية انتشروا لمساندة الشرطة المحلية في التعامل مع الحادث.

وكتب فيرغسون عبر منصة “إكس”: “أصلّي من أجل عائلات الضحايا وفرق الإنقاذ التي تعمل على حماية الناس”.

ووصفت رئيسة بلدية سياتل كاتي ويلسون الحادث بأنه “عمل عنف مروع”، مؤكدة أن التركيز ينصب على الضحايا والمصابين وعائلاتهم، كما أشادت باستجابة عناصر الشرطة وإلقائهم القبض على أحد المشتبه بهم.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم مركز هاربورفيو الطبي سوزان غريغ إن أربعة مصابين يتلقون العلاج في مركز الصدمات، بينهم طفل وامرأة مجهولة العمر خضعت لعملية جراحية ورجل يبلغ 23 عامًا وامرأة تبلغ 39 عامًا.

وأشار مساعد قائد الشرطة تايرون ديفيس إلى أن حالات المصابين في المستشفى مستقرة.

وقال عدد من الشهود إنهم سمعوا إطلاق نار كثيفًا قبل أن يسارع الحاضرون إلى مغادرة المكان.

وأوضح شاهد يدعى نك بيت لمحطة “كيرو” التلفزيونية في سياتل: “في البداية، ظننت أنها ألعاب نارية، ثم بدأ الجميع بالهروب وتجاوزونا مهرولين”.

وقال شاهد آخر لوكالة الصحافة الفرنسية: “بدأنا بالركض. لم أكن أعرف ما يحصل. لم أنظر إلى أين يذهب الشخص. سمعت كل شيء فقط”.

ووقع إطلاق النار خلال مهرجان “مذاق سياتل” الصيفي، الذي يجمع الشركات المحلية وبائعي الطعام ويقام في منطقة سياحية قريبة من برج “سبايس نيدل” الشهير.

روسيا.. انتشال جثتين لمتسلقي جبال من البوسنة في إلبروس وتعليق البحث بسبب الطقس

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية انتشال جثتين لمتسلقي جبال من البوسنة والهرسك لقيا حتفهما أثناء محاولتهما الوصول إلى قمة جبل إلبروس في جنوب روسيا، فيما تعذر إجلاء ثلاث جثث أخرى بسبب الظروف الجوية الصعبة.

وقالت المديرية الإقليمية لوزارة الطوارئ الروسية في بيان إن فرق الإنقاذ تمكنت من نقل الجثتين إلى مرج “آزاو”، قبل تسليمهما إلى الجهات المختصة بإنفاذ القانون، موضحة أن العاصفة الثلجية والرياح القوية حالت دون العثور على جثث المتسلقين الثلاثة الآخرين وإتمام عملية الإجلاء.

وأكدت المديرية أن عمليات البحث ستُستأنف في وقت مبكر من صباح الإثنين، بعد توقفها بسبب سوء الأحوال الجوية التي أعاقت تحركات فرق الإنقاذ في المنطقة الجبلية.

وشارك في عمليات البحث 16 شخصًا من فرق الإنقاذ التابعة لوزارة حالات الطوارئ الروسية، بينهم عناصر من فريق البحث والإنقاذ الجبلي العالي في إلبروس، وفريق مركز “ليدر” التابع للوزارة، إضافة إلى رجال إنقاذ من مؤسسة “Kavkaz.RF” ومرشدين محليين.

وبحسب التحقيقات الأولية، كانت مجموعة المتسلقين تضم سبعة أشخاص، حيث تمكن أحد أفراد المجموعة من النزول والإبلاغ عن تعرض اثنين من المتسلقين لوعكة صحية على ارتفاع 5100 متر، قبل أن تصل فرق الإنقاذ وتنتشل جثتيهما.

وفي وقت لاحق، عثرت فرق الإنقاذ على متسلق آخر من المجموعة على قيد الحياة، بينما استمرت عمليات البحث عن جثث المتسلقين الثلاثة المتبقين.

ويُعد جبل إلبروس أعلى قمة جبلية في قارة أوروبا وواحدًا من القمم السبع العالمية، إذ يقع في جنوب روسيا ضمن سلسلة جبال القوقاز، ويبلغ ارتفاع قمته الغربية 5642 مترًا فوق مستوى سطح البحر، بينما يصل ارتفاع قمته الشرقية إلى 5621 مترًا.

ويستقطب إلبروس متسلقين من مختلف أنحاء العالم نظرًا لمكانته الجغرافية والرياضية والتاريخية، رغم صعوبة الظروف المناخية التي تجعل تسلقه تحديًا كبيرًا.

العثور على جثة مجندة إسرائيلية داخل قاعدة عسكرية وسط إسرائيل والشرطة العسكرية تحقق

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، بالعثور على جثة مجندة في الجيش الإسرائيلي داخل قاعدة عسكرية وسط إسرائيل، فيما باشرت الشرطة العسكرية التحقيق في ملابسات الحادث.

وذكر موقع “واينت” الإسرائيلي أن جثة الجندية عُثر عليها ليلة الأحد داخل قاعدة عسكرية في وسط البلاد، مشيرًا إلى أن التحقيقات بدأت للوقوف على ظروف الوفاة.

وقالت الشرطة العسكرية الإسرائيلية إنها فتحت تحقيقًا رسميًا في الحادث، على أن تُحال نتائج التحقيق بعد اكتماله إلى النيابة العسكرية للمراجعة.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه أبلغ عائلة الجندية بالحادث، معربًا عن مشاركته الأسرة أحزانها، ومؤكدًا استمرار تقديم الدعم والمساندة لها.

ولم يكشف الجيش الإسرائيلي أو الجهات الرسمية عن هوية الجندية أو الموقع الدقيق داخل القاعدة العسكرية التي عُثر فيها على الجثة.

ويأتي هذا الحادث بعد تقارير عبرية أشارت في نهاية يونيو الماضي إلى العثور على جثة جندي داخل إسرائيل، حيث فرضت الرقابة العسكرية حينها تكتّمًا على هوية الجندي وظروف وفاته، بينما بدأت الشرطة العسكرية تحقيقًا رسميًا في الواقعة.

وربطت تقارير إعلامية إسرائيلية هذه الحوادث بملف تصاعد حالات الضغوط النفسية والاضطرابات بين بعض الجنود خلال فترة الخدمة العسكرية، وسط نقاشات داخل إسرائيل حول الأوضاع النفسية للعسكريين.

حريق ضخم يلتهم مصنعين في سديروت وسط مخاوف من تسرب الأمونيا

اندلع حريق هائل، صباح الاثنين، في مجمع صناعي بمدينة سديروت جنوب إسرائيل، ما تسبب في احتراق مصنعين تابعين لشركتي “شتراوس” و”تابوغان”، وسط حالة استنفار بسبب مخاوف من تسرب مادة الأمونيا السامة.

ودفعت سلطات الإطفاء والإنقاذ بـ25 طاقمًا إلى موقع الحادث، إلى جانب طائرتين للمساعدة في السيطرة على النيران، فيما أغلقت الشرطة الطرق المحيطة بالمجمع الصناعي ونظمت حركة المرور حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأصدرت بلدية سديروت تعليمات للسكان في الأحياء القريبة بالبقاء داخل المنازل وإغلاق النوافذ كإجراء احترازي، قبل أن تؤكد وزارة حماية البيئة عدم وجود خطر حالي من تسرب مواد كيميائية خطرة، مع استمرار مراقبة الوضع.

وقالت شركة “شتراوس” إن الحريق اندلع في مستودع تابع لها داخل المنطقة الصناعية، مؤكدة إخلاء الموقع دون تسجيل إصابات، وأن مصنع الوجبات الخفيفة التابع لها لم يتضرر، ما يسمح باستمرار عمليات الإنتاج بشكل طبيعي.

في المقابل، أعلنت شركة “تابوغان” المتخصصة في منتجات البطاطس المجمدة أنها بدأت تقييم الأضرار، بينما تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى منشآت أخرى.

صاعقة برق تضرب مطارًا دوليًا في فنزويلا وتصيب 9 أشخاص

أصيب تسعة أشخاص، بينهم أربعة من أفراد الحرس الوطني الفنزويلي وخمسة من عمال المطار، إثر صاعقة برق ضربت رصيف مطار أرتورو ميشيلينا الدولي في مدينة فالنسيا بولاية كارابوبو.

وأفادت صحيفة “إل إمبولسو” الفنزويلية بأن الصاعقة سقطت على ساحة المطار أثناء وجود عدد من العاملين، ما أدى إلى إصابة تسعة أشخاص، فيما سارعت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين.

ونقلت فرق الطوارئ ثمانية من المصابين بشكل عاجل إلى قسم الإسعاف في مجمع مستشفى الدكتور إنريكي تيغرا لتلقي الرعاية الطبية، دون الكشف عن طبيعة الإصابات أو مدى خطورتها.

وأكدت الصحيفة أن الطائرات الثلاث التي كانت متوقفة في ساحة المطار وقت وقوع الصاعقة لم تتعرض لأي أضرار، فيما جرى تعليق الرحلات الجوية لفترة مؤقتة بسبب سوء الأحوال الجوية قبل استئناف حركة الطيران بشكل طبيعي.

ويأتي الحادث في ظل ظروف جوية شهدتها المنطقة، حيث تتسبب العواصف الرعدية في بعض الأحيان باضطرابات مؤقتة في حركة الطيران والمرافق الحيوية.

خلاف على 100 جنيه ينتهي بجريمة قتل.. شاب يقتل والده في القاهرة

شهدت مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة جريمة قتل مروعة، بعدما أقدم شاب على إنهاء حياة والده عقب خلاف نشب بينهما بسبب مبلغ مالي بسيط قدره 100 جنيه، وفقًا لما كشفت عنه التحريات الأولية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع مشاجرة داخل شقة سكنية بالمدينة، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة 15 مايو إلى موقع الحادث، حيث عثرت على جثمان رجل داخل المنزل.

وكشفت التحريات الأولية، بعد الاستماع إلى أقوال شهود العيان والجيران، أن مشادة نشبت بين الأب ونجله تطورت إلى اعتداء أدى إلى وفاة الأب، بسبب خلاف مالي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية.

العثور على جثة مواطن مصري داخل فندق في هونغ كونغ والتحقيقات تكشف ضبط مواد يشتبه في ارتباطها بالوفاة

عثرت الشرطة في هونغ كونغ على جثة مواطن مصري يبلغ من العمر 43 عامًا داخل غرفة بأحد الفنادق في منطقة تسيم شا تسوي، في واقعة ما تزال التحقيقات جارية لكشف ملابساتها.

وقالت الشرطة إن مركز العمليات تلقى بلاغًا مساء الأحد من أحد موظفي الفندق الواقع في 20 شارع ناثان، يفيد بالعثور على نزيل فاقد للوعي داخل غرفته، بعد ملاحظة مدير الفندق عدم خروجه من الغرفة وعدم استجابته لطرق الباب.

وأوضحت السلطات أن مدير الفندق استخدم مفتاحًا احتياطيًا لفتح الغرفة، حيث عثرت فرق الشرطة والإسعاف على المواطن المصري ملقى على أرض الغرفة وكان يرتدي ملابسه الداخلية فقط، وهو في حالة فقدان للوعي.

وأضافت أن الرجل نُقل إلى مستشفى الملكة إليزابيث لتلقي الرعاية الطبية، إلا أن الأطباء أعلنوا وفاته عند الساعة 6:23 مساء.

وخلال عملية تفتيش الغرفة، عثرت الشرطة على كمية تقدر بنحو 0.42 غرام من مادة يشتبه في أنها هيروين، إضافة إلى حقنة مستخدمة تحتوي على المادة نفسها، وتسع حقن أخرى، وقارورة زجاجية مزودة بأنبوب، وأدوات أخرى يشتبه في استخدامها لتعاطي المخدرات.

وأعلنت الشرطة توقيف رجل هندي يبلغ من العمر 39 عامًا للاشتباه في حيازته مواد مخدرة خطيرة وأدوات مرتبطة بتعاطيها، فيما تواصل التحقيقات لتحديد ظروف وفاة المواطن المصري وما إذا كانت هناك علاقة بين الشخص الموقوف والحادثة.

ولم تكشف السلطات حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن سبب الوفاة أو طبيعة العلاقة بين المتوفى والمشتبه به، في انتظار استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.

اعترافات جديدة تكشف تفاصيل جريمة قتل مروعة ارتكبتها محامية بحق والدتها في الإسكندرية

كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة المصرية تفاصيل جديدة في واقعة اتهام محامية بقتل والدتها البالغة من العمر 70 عامًا داخل شقة سكنية بمنطقة سيدي بشر قبلي في محافظة الإسكندرية شمالي مصر، بعد العثور على الجثمان داخل مسكنهما في ظروف صادمة.

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات، أقرت خلالها بأنها أقدمت على خنق والدتها عقب مشادة نشبت بينهما، موضحة أنها لم تستوعب ما حدث بعد الواقعة، وحاولت إيقاظ والدتها بعد وفاتها، قبل أن تبقى داخل الشقة وتنام إلى جوار الجثمان.

وقالت المتهمة، بحسب ما ورد في التحقيقات، إنها أقدمت لاحقًا على تقطيع الجثمان باستخدام سكين ومقص، في محاولة لإخفاء آثار الجريمة، قبل أن تغادر الشقة وتتجه إلى مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، حيث اختبأت إلى حين ضبطها من قبل الأجهزة الأمنية.

وأوضحت المتهمة أن علاقتها بوالدتها كانت مستقرة في السابق، مشيرة إلى أنها كانت ترافقها في التنزه واصطحبتها لإجراء فحوصات طبية قبل الواقعة بفترة قصيرة، إلا أن الخلافات تصاعدت بينهما عقب طلبها من والدتها التدخل لدى طليقها من أجل إعادة ابنتيها “ملك” و”ريتاج” للعيش معها.

وبحسب أقوالها، نشب خلاف بينهما بعدما رفضت والدتها طلبها، ما أدى إلى تصاعد المشادة، قبل أن تتحول إلى اعتداء انتهى بوفاة الأم، وفقًا لما جاء في التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة بقيت داخل الشقة بعد الوفاة لمدة يومين، قبل أن تقدم على تقطيع الجثمان باستخدام أدوات حادة، ثم غادرت المكان، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد موقعها بعد تتبع هاتفها المحمول وضبطها، قبل نقلها إلى الإسكندرية لعرضها على النيابة العامة.

وبدأت تفاصيل القضية بعد تلقي مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من سكان عقار في شارع العاشر من رمضان بمنطقة سيدي بشر قبلي، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة كانت تستأجرها المتهمة وتقيم فيها برفقة والدتها.

وقال الجيران إنهم سألوا المتهمة عن مصدر الرائحة، فأبلغتهم بأنها ناتجة عن طعام تركته والدتها، إلا أن استمرار الرائحة دفعهم إلى إبلاغ الشرطة.

وبانتقال قوات الأمن إلى الشقة، عُثر على أجزاء من الجثمان داخل أماكن مختلفة بالمسكن، بينها حقيبة قماش وأكياس بلاستيكية، كما كشفت المعاينة عن آثار دماء أسفل ثلاجة المطبخ، إضافة إلى العثور على أدوات حادة تحمل آثار دماء، وفق ما أعلنته الجهات الأمنية.

وأظهرت التحريات أن الواقعة جاءت في ظل خلافات أسرية متراكمة مرتبطة بانفصال المتهمة عن زوجها وابتعاد ابنتيها عنها، إلى جانب توتر علاقتها بوالدتها، كما أشارت إلى مرورها بأزمة نفسية خلال الفترة الماضية.

وقررت النيابة العامة عرض المتهمة على مستشفى المعمورة للصحة النفسية، لإجراء تقييم بشأن مدى سلامة قواها العقلية وقت ارتكاب الواقعة.

إطلاق نار يستهدف القنصلية الأمريكية في تورونتو.. والشرطة الكندية تطوق الموقع

أفادت شبكة “سي بي سي” الكندية، الاثنين، بتعرض القنصلية الأمريكية في وسط مدينة تورونتو لإطلاق نار، موضحة أن رصاصة واحدة على الأقل أصابت مبنى القنصلية، دون تسجيل إصابات.

وقالت الشبكة الكندية إن القنصلية الأمريكية وسط تورونتو أصبحت هدفًا لإطلاق نار للمرة الثانية خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

وأعلنت شرطة تورونتو في بيان، أن عناصرها سمعوا أصوات إطلاق نار في المنطقة القريبة من مبنى القنصلية عند شارع أرموري حوالي الساعة 4:45 صباحًا، قبل العثور على آثار إطلاق نار خارج المبنى.

وقال نائب رئيس شرطة تورونتو فرانك باريدو، إن الشرطة رصدت سيارة من طراز هوندا أكورد بيضاء اللون من دون لوحات تسجيل وهي تغادر موقع الحادث، مشيرًا إلى أن عناصر الشرطة طاردت المركبة لفترة قصيرة قبل أن تتوقف على طريق دون فالي باركواي بالقرب من طريق دون ميلز بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة نتيجة السرعة العالية.

وأوضح باريدو أن الشرطة لم تتمكن حتى الآن من تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا داخل المركبة، مشيرًا إلى أن تحديد دوافع الحادث ما زال مبكرًا.

وأكد نائب رئيس الشرطة أن السلطات ستتعامل مع الحادث “بمنتهى الجدية”، مضيفًا أن التحقيقات مستمرة بهدف الوصول إلى المسؤولين عن إطلاق النار وتقديمهم للعدالة.

وأشارت شرطة تورونتو إلى العثور على ظرف رصاصة واحد بالقرب من القنصلية الأمريكية، موضحة أن المبنى تعرض لأضرار جراء إطلاق النار.

من جهته، أكد متحدث باسم السفارة الأمريكية عدم وقوع أي إصابات نتيجة الحادث.

وفرضت الشرطة الكندية طوقًا أمنيًا حول المنطقة المحيطة بالقنصلية، مع إغلاق جزء من الطريق أمام حركة المرور، فيما انتشرت أكثر من 12 سيارة شرطة في الموقع، بينها مركبات تابعة للأدلة الجنائية لجمع المعلومات المرتبطة بالحادث.