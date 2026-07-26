أبرز الأحداث حول العالم.. كوارث مأساوية في عدّة دول

في عالمٍ تتسارع فيه الأحداث وتتداخل فيه الأزمات، تتصدر المشهد اليوم تطورات متلاحقة حول العالم، بين كوارث طبيعية خلفت ضحايا وأضرارًا واسعة، وحوادث مأساوية أثارت اهتمام الرأي العام، إلى جانب تحركات أمنية وإنسانية وجهود مكثفة لاحتواء تداعياتها. نستعرض أبرز الأخبار والتطورات من مختلف الدول، في متابعة شاملة لأهم المستجدات.

مصرع شخص وإصابة 13 آخرين جراء إعصار وعواصف عنيفة ضربت مدينة روستوف الروسية

أعلن عمدة مدينة روستوف الروسية ألكسندر سكريابين مصرع شخصٍ وإصابة 13 آخرين جراء إعصار وعواصف عنيفة اجتاحت المدينة، متسببةً في أضرارٍ واسعةٍ وحوادثٍ متعددةٍ.

وقال عمدة روستوف ألكسندر سكريابين، عبر منصة “ماكس”: “للأسف، لم تقتصر آثار العاصفة على الدمار فحسب، بل أسفرت عن إصابة 13 شخصًا، نقل 7 منهم إلى المستشفى، ولقي شخص واحد مصرعه. أتقدم بخالص التعازي إلى عائلة وأصدقاء المتوفي، وأتمنى للمصابين الشفاء العاجل”.

وأوضح سكريابين أن المدينة سجلت أكثر من 100 حادث نتيجة الأمطار الغزيرة والعواصف التي رافقت الإعصار، مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ والإنقاذ واصلت العمل طوال الليل لمعالجة الأضرار والاستجابة للبلاغات.

وأضاف أن عمليات الاستجابة شاركت فيها 6 فرق من خدمة البحث والإنقاذ في المدينة، إلى جانب 3 فرق من خدمة الإنقاذ الإقليمية، و21 فريق طوارئ تابعًا لإدارات المقاطعات وشركات المرافق العامة، في إطار الجهود الرامية إلى إزالة آثار العاصفة وإعادة الخدمات الأساسية.

وأكد عمدة روستوف إعادة إمدادات المياه بصورةٍ كاملةٍ إلى المدينة، بينما تتواصل أعمال إصلاح الأضرار وإعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتأثرة.

اضطراب البحر يغلق شواطئ مصر بعد وفيات غرق.. وتحذيرات من ارتفاع الأمواج

واصلت عدد من المحافظات الساحلية في مصر إغلاق شواطئها ورفع الرايات الحمراء التحذيرية، الأحد، بسبب اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح، وسط تحذيرات للمصطافين من النزول إلى المياه حفاظًا على سلامتهم.

وجاءت هذه الإجراءات بعد تسجيل عدد من حالات الغرق خلال الأيام الماضية على سواحل البحر الأبيض المتوسط، كان آخرها غرق 4 أشخاص في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، إلى جانب وفاة شخصين آخرين في بورسعيد، مع استمرار جهود البحث عن بعض المفقودين.

وفي محافظة مرسى مطروح، استمرت السلطات المحلية في تطبيق قرار إغلاق الشواطئ المفتوحة لليوم الثاني على التوالي، مع استمرار رفع الرايات الحمراء التي تشير إلى خطورة السباحة، في حين استقبلت بعض الشواطئ الآمنة الزائرين تحت إشراف فرق الإنقاذ.

وفي بورسعيد، تواصل إغلاق الشواطئ لليوم الثاني بسبب سوء حالة البحر، بعد وصول سرعة الرياح إلى ما بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الأمواج إلى مترين وأكثر، إضافة إلى وجود تيارات سحب قوية تشكل خطرًا على المصطافين.

ورفعت المحافظة درجة الاستعداد، مع تعزيز انتشار فرق الإنقاذ وأبراج المراقبة ومعدات الإنقاذ البحري، بهدف سرعة التعامل مع أي حالات طارئة، بالتزامن مع استمرار عمليات البحث عن جثمان شاب من محافظة الإسماعيلية لقي مصرعه غرقًا بأحد الشواطئ، بمشاركة عدد من الغواصين والمتطوعين.

وفي الإسكندرية، رفعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الرايات الحمراء على عدد من الشواطئ، مع منع السباحة بشكل كامل في المناطق غير الآمنة، بينما رفعت الرايات الصفراء على شواطئ أخرى للسماح بالنزول إلى البحر بحذر وتحت متابعة رجال الإنقاذ.

وامتدت تأثيرات الاضطرابات الجوية إلى مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، حيث حذرت السلطات المحلية من ارتفاع الأمواج التي تراوحت بين 1.2 و1.9 متر، مطالبة المصطافين بعدم المجازفة بالنزول إلى البحر عند اشتداد الأمواج، وعدم ترك الأطفال داخل المياه دون مرافقة.

كما أعلنت إدارة ميناء العريش البحري إغلاق الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، فيما حذرت محافظة شمال سيناء المواطنين من السباحة في شواطئ مدينة العريش، مع استمرار رفع الرايات التحذيرية في مناطق الإنقاذ.

وفي مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، حذرت السلطات المواطنين من نزول البحر بعد ارتفاع الأمواج إلى نحو 3 أمتار، مؤكدة ضرورة تجنب الأنشطة المائية لحين تحسن الأحوال الجوية.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تأثر سواحل البحر المتوسط بمنخفض جوي تسبب في نشاط الرياح وارتفاع الأمواج، ما دفع الجهات المعنية إلى تشديد إجراءات السلامة ودعوة المواطنين إلى الالتزام بالرايات التحذيرية وتعليمات فرق الإنقاذ لتجنب وقوع مزيد من حوادث الغرق.

إيداع محامية متهمة بقتل والدتها وتقطيع جثمانها في مستشفى نفسي بالإسكندرية

قررت جهات التحقيق المصرية إيداع محامية متهمة بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل مستشفى المعمورة للطب النفسي في محافظة الإسكندرية، بهدف تقييم حالتها النفسية والعقلية ومدى سلامة قواها الإدراكية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام مصرية.

وجاء القرار بالتزامن مع استمرار التحقيقات في الواقعة، بعد أن قرر قاضي التجديدات حبس المحامية لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بقتل والدتها المسنة وتقطيع جثمانها وإخفاء أجزاء منه داخل الشقة التي كانت تقيم فيها معها.

وبدأت تفاصيل الواقعة بعد تلقي الأجهزة الأمنية بلاغاً من سكان عقار في شارع العاشر من رمضان بمنطقة سيدي بشر قبلي في الإسكندرية، بشأن انبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن الشقة تقع في الطابق الرابع وكانت مستأجرة لمحامية تقيم فيها برفقة والدتها المسنة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتفتيش الشقة، عثرت قوات المباحث على أجزاء من جثمان سيدة داخل الصالة، إضافة إلى أجزاء أخرى داخل حقيبة سفر، فيما عُثر على جزء من الجثمان داخل حقيبة أخرى موضوعة في الثلاجة، كما وُجد الرأس داخل الفريزر، وفق نتائج المعاينة الأولية.

كما تحفظت الأجهزة الأمنية على سكين ومقص يُشتبه في استخدامهما خلال تنفيذ الجريمة، فيما أُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها.

وأظهرت المعلومات الأولية أن المتهمة كانت تقيم داخل الشقة مع والدتها، فيما أفاد عدد من الجيران بأنهم لاحظوا انبعاث رائحة كريهة من داخل المسكن خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب ما ورد في التحقيقات الأولية، فقد ردت المتهمة على استفسارات الجيران بشأن مصدر الرائحة بأنها ناتجة عن طعام تركته لوالدتها، إلا أن استمرار الرائحة أثار الشكوك ودفع السكان إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد ملابسات الجريمة، ودوافعها، إضافة إلى انتظار التقرير الطبي الخاص بالحالة النفسية والعقلية للمتهمة.

قتيل و14 مصاباً في حادث دهس خلال فعالية “فخر المثليين” في برلين

لقي شخص مصرعه وأصيب 14 آخرون بجروح، مساء السبت، إثر عملية دهس استهدفت حشداً من المشاركين في فعالية “يوم كريستوفر ستريت” أو “فخر المثليين” في العاصمة الألمانية برلين.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن سيارة اقتحمت تجمعاً للمشاركين في الفعالية داخل حديقة تيرغارتن بالقرب من شارع ليني، حوالي الساعة العاشرة مساءً.

وقال شهود عيان إن مركبة بيضاء اندفعت بسرعة نحو الحشد، ما دفع خدمات الطوارئ إلى التدخل ونقل المصابين، فيما أعلن منظمو الفعالية إلغاء الحدث فور وقوع الحادث.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن الشرطة ألقت القبض على سائق المركبة، بينما باشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث ودوافعه.

وتُعد فعالية “يوم كريستوفر ستريت” من أبرز مسيرات مجتمع الميم في ألمانيا، وتقام سنوياً في عدد من المدن الأوروبية.

مصرع شخصين إثر تحطم طائرة خفيفة فوق منزل سكني في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية

لقي شخصان مصرعهما إثر تحطم طائرةٍ خفيفةٍ بعد اصطدامها بمنزلٍ سكنيٍ في مدينة غاندركيسي التابعة لمقاطعة أولدنبورغ بولاية ساكسونيا السفلى شمال ألمانيا، بحسب ما نقلته قناة “إن دي إر” الألمانية عن الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع نحو الساعة 11:00 صباحًا، عندما ارتطمت الطائرة بسطح منزلٍ سكنيٍ مكوّنٍ من طابقين، حيث عُثر على جثة الضحية الأولى فور وقوع الحادث، بينما واصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث لساعاتٍ قبل العثور على جثة الضحية الثانية داخل حطام الطائرة.

وأكدت إدارة الإطفاء في ولاية ساكسونيا السفلى العثور على الجثة الثانية داخل الطائرة، مشيرةً إلى أن الحادث لم يسفر عن أي إصاباتٍ أخرى.

وذكرت الشرطة أن أفراد العائلة الذين يقيمون في المنزل لم يكونوا موجودين داخله لحظة اصطدام الطائرة بالمبنى، ما حال دون وقوع خسائر بشرية بين السكان.

وبحسب وسائل إعلامٍ ألمانيةٍ، فإن الطائرة المنكوبة من طراز طائرةٍ خفيفةٍ أحادية المحرك تتسع لأربعة مقاعد، وهي من إنتاج شركة “تيكنام” الإيطالية، ويبلغ طولها نحو 7.5 أمتار، فيما يصل باع جناحيها إلى 10.5 أمتار.

وأضافت التقارير أن الطائرة أقلعت من مدينة بريمن صباح اليوم، قبل أن تتحطم بعد نحو ست دقائق فقط من الإقلاع، بينما لا تزال أسباب الحادث غير معروفة، في انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة.

وعقب الحادث، علّقت السلطات حركة الطيران في غاندركيسي، فيما استخدمت فرق الطوارئ طائراتٍ مسيّرةً لدعم عمليات الاستجابة، كما جرى قطع التيار الكهربائي عن الشارع المتضرر لتأمين موقع الحادث وتسهيل أعمال الإنقاذ والتحقيق.

زلزال بقوة 4.6 درجات يهز محافظة كرمان جنوب شرقي إيران دون أضرار

هزّ زلزال بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر، فجر الأحد، قضاء بردسير في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية، وفق السلطات المحلية.

وقال المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة كرمان، غلام رضا نجاد خالقي، إن فرق التقييم انتقلت إلى موقع الهزة عقب وقوعها، مؤكداً أن عمليات المسح الميداني لم ترصد أي أضرار حتى الآن.

وأوضح مركز رصد الزلازل الإيراني أن الهزة وقعت عند الساعة 03:46 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، مشيراً إلى أن مركزها كان في قضاء بردسير، على بُعد نحو 62 كيلومتراً من مدينة كرمان.

وتقع إيران على عدد من الصدوع الزلزالية النشطة، ما يجعلها عرضة لهزات أرضية متكررة متفاوتة القوة.

نقابة الفنانين في لبنان تدين إلغاء حفل محمد إسكندر في سوريا وتطالب بحماية الفنانين

أعربت نقابة الفنانين المحترفين في لبنان عن قلقها إزاء الملابسات التي رافقت إلغاء الحفل الذي كان من المقرر أن يحييه الفنان اللبناني محمد إسكندر في منطقة وادي النصارى بسوريا، مؤكدة رفضها لأي ممارسات تهدد حرية العمل الفني أو تستهدف الفنانين.

وقالت النقابة في بيان إن المعلومات التي وصلت إليها تشير إلى أن التحضيرات للحفل شهدت تمزيق الإعلانات الدعائية الخاصة بالفعالية، إلى جانب تعرض الجهة المنظمة لتهديدات، ما دفعها إلى إلغاء الأمسية حرصًا على سلامة المشاركين والجمهور.

وأكدت نقابة الفنانين المحترفين في لبنان إدانتها لأي أعمال ترهيب أو تخويف تستهدف الفنانين أو منظمي الفعاليات الثقافية، مشددةً على أن استخدام العنف لمنع الأنشطة الفنية أمر مرفوض.

وأضافت النقابة أن الفن يمثل رسالةً إنسانيةً وثقافيةً يجب أن تُمارس في بيئة آمنة تحترم القانون، معربةً عن تضامنها مع الفنان اللبناني محمد إسكندر، عضو النقابة.

ودعت النقابة الجهات الرسمية المختصة إلى التحقيق في ملابسات إلغاء الحفل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الفنانين اللبنانيين وصون كرامتهم أثناء ممارسة أعمالهم الفنية.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن الثقافة والفن يشكلان جسرًا للتواصل بين الشعوب، وأن احترام القانون والحوار يمثلان الطريق الأفضل لمعالجة الخلافات بعيدًا عن التهديد أو التصعيد.

أصالة نصري تنفي انفصالها عن فائق حسن وتكشف تفاصيل تحول خلاف منزلي إلى شائعة

حسمت الفنانة السورية أصالة نصري الجدل الذي رافق شائعة انفصالها عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، مؤكدة أن زواجهما مستمر، وأن ما جرى لم يتجاوز خلافًا عابرًا تحول إلى حديث واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أصالة أن تفاصيل الواقعة لم تخرج منها أو من زوجها، وإنما انتقلت من داخل المنزل بعدما نقلتها عاملة كانت تساعدهما، قبل أن تتداولها صفحات التواصل الاجتماعي وتتحول سريعًا إلى قصة أثارت موجة من التكهنات حول علاقتهما.

وقالت الفنانة السورية إن ما حدث كان مجرد مشادة طبيعية يمكن أن تقع في أي منزل، لكنها فوجئت بحجم انتشار الموضوع، معتبرة أن الشخص الذي نقل التفاصيل كان يسعى إلى جذب الانتباه وإثارة الجدل، ما أدى إلى تضخيم الواقعة وإعطائها حجمًا أكبر من حقيقتها.

وأضافت أصالة أن العصبية جزء من شخصيتها وشخصية زوجها فائق حسن، مشيرة إلى أن حدوث الخلافات بين أي زوجين أمر طبيعي، وأن الاختلاف لا يعني انتهاء الحب أو انهيار العلاقة.

وأكدت أن ما يجمعها بزوجها أكبر من أي خلاف مؤقت، موضحة أن الحب والاحترام المتبادل يشكلان الأساس في علاقتهما، وأن تحويل التفاصيل اليومية في حياة المشاهير إلى شائعات انفصال يعكس الاهتمام المبالغ فيه بحياتهم الخاصة.

حريق صناعي ضخم في بريطانيا يتحول إلى حادث كبير بعد انفجار مخزون أسمدة في إسكس

اندلع حريق ضخم في منشأة صناعية بمقاطعة إسكس البريطانية، مساء الجمعة، تحول إلى حادث كبير بعد انفجار كميات من الأسمدة المخزنة داخل الموقع، فيما شاركت فرق الإطفاء في عمليات واسعة للسيطرة على النيران دون تسجيل إصابات.

وقالت دائرة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة إسكس إن الحريق اندلع في منشأة صناعية تقع على طريق ساوثيند بين منطقتي إيست هانينغفيلد وريتندون.

وأوضحت الدائرة أن مخزونًا من الأسمدة انفجر داخل إحدى الوحدات الصناعية أثناء عمليات مكافحة الحريق، مشيرةً إلى عدم ورود أي بلاغات عن وقوع إصابات جراء الحادث.

وطلبت السلطات من السكان القريبين من موقع الحريق إبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة، بعد تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود غطت المنطقة، فيما أعلنت حالة “حادث كبير” للتعامل مع الوضع.

وامتدت النيران إلى عدد من المنشآت الصناعية إضافة إلى حقل مجاور، قبل أن تعلن دائرة الإطفاء والإنقاذ أن الحريق أصبح “تحت السيطرة ومحاصرًا” بعد جهود متواصلة من فرق الطوارئ.

وقال مدير المنطقة في دائرة الإطفاء والإنقاذ بإسكس ديف بوند إن نحو 50 رجل إطفاء بقوا في موقع الحادث خلال ساعات الليل، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الشرطة وخدمات الإسعاف وشركات المرافق والفرق المتخصصة.

وأضاف بوند أن عمليات التعامل مع آثار الحريق ستستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع، داعيًا السكان إلى الابتعاد عن المنطقة والاستمرار في إغلاق النوافذ والأبواب في حال ملاحظة رائحة الدخان.

وقال شاهد العيان كولين نيل جونيور إنه شاهد أعمدة كثيفة من الدخان أثناء قيادته على الطريق السريع A13 قرب داغنهام، مشيرًا إلى أنه استخدم طائرة مسيرة لتصوير الحريق، حيث أظهرت المشاهد اشتعال النيران في عدة حقول وتأثر مجمعين صناعيين.

من جهتها، قالت عضو المجلس المحلي دانييل بيلتون إن الحادث تسبب في حالة من القلق بين السكان، موضحةً أن صوت الانفجار سُمع وشُعر به على مسافات بعيدة عن موقع الحريق.

وأكدت خدمة إسعاف شرق إنجلترا إرسال فريق الاستجابة للمناطق الخطرة إلى موقع الحادث للمساعدة في التعامل مع تداعياته.

البحث عن 23 مفقودًا بعد غرق سفينة فيتنامية في بحر الصين الجنوبي

بدأت فرق الإنقاذ الصينية والفيتنامية، اليوم الأحد، عمليات بحث واسعة عن 23 شخصًا مفقودًا إثر غرق سفينة فيتنامية في بحر الصين الجنوبي، فيما جرى انتشال 39 شخصًا من المياه، وفقًا لما نقله تلفزيون الصين المركزي “سي سي تي في” عن السلطات المحلية.

وأوضح التلفزيون الصيني، نقلًا عن سلطات إقليم هاينان، أن سفينة الشحن الفيتنامية “خوي نجوين 18″، التي كانت تقل 62 مواطنًا فيتناميًا، تعرضت لحادث في المياه القريبة من منطقة فيري كروس للشعاب المرجانية في بحر الصين الجنوبي.

وأشار التقرير إلى أن سفينة الإنقاذ الصينية “نانهاي جيو 115” رصدت أول إشارة استغاثة صادرة من السفينة مساء السبت، قبل بدء عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة.

وأضاف تلفزيون الصين المركزي أن 6 سفن صينية، إلى جانب طائرة مروحية وسفينة فيتنامية، شاركت في جهود البحث عن المفقودين وانتشال الناجين، وسط استمرار عمليات الإنقاذ في المنطقة البحرية التي شهدت الحادث.

ولم تُعلن حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن أسباب غرق السفينة أو الظروف التي أدت إلى وقوع الحادث، فيما تواصل فرق الإنقاذ عملياتها لتحديد مكان المفقودين.

إصابة أكثر من 60 شرطيًا خلال اشتباكات مع محتجين على مشروع قطار فائق السرعة في إيطاليا

أصيب أكثر من 60 عنصرًا من الشرطة الإيطالية، السبت، خلال اشتباكات مع متظاهرين معارضين لمشروع إنشاء خط السكك الحديدية فائقة السرعة بين مدينتي تورينو وليون في شمال إيطاليا، وفقًا لما أوردته صحيفة “كورييري ديلا سيرا”.

وقالت الصحيفة إن نحو 20 ألف متظاهر شاركوا في فعاليات نظمتها حركة “لا للقطارات فائقة السرعة”، احتجاجًا على مشروع خط السكة الحديدية الذي يربط بين إيطاليا وفرنسا.

وأوضحت أن الاحتجاجات تحولت بعد وقت قصير من بدايتها إلى مواجهات، بعدما توجه عدد من المشاركين نحو مواقع إنشاء أنفاق تابعة للمشروع، حيث وقعت أعنف الاشتباكات في منطقة كيومونت.

وأضاف التقرير أن محتجين تمكنوا من اختراق الأسوار المحيطة بمواقع البناء ودخولها، قبل أن تبدأ أعمال تخريب، شملت إلقاء الحجارة والألعاب النارية وزجاجات المولوتوف، إضافةً إلى إضرام النار في أربع سيارات تابعة للشرطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن قوات الأمن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لمحاولة تفريق المحتجين، لكنها واجهت مجموعات مجهزة بمعدات ساعدتها على مواصلة المواجهات.

وتسببت الاضطرابات في تعليق حركة القطارات مؤقتًا بين مدينتي بوسولينو وبورغوني، إلى جانب إغلاق جزء من الطريق السريع في المنطقة المتأثرة بالأحداث.

ويُعد مشروع خط السكك الحديدية فائق السرعة بين تورينو وليون أحد المشاريع الكبرى المدعومة من الاتحاد الأوروبي، ويتضمن إنشاء نفق بطول 57.5 كيلومتر عبر جبال الألب، فيما تقدر تكلفة المشروع بأكثر من 26 مليار يورو.