من ضمّت «التشكيلة المثالية لأفضل اللاعبين الأفارقة» عام 2024؟

نشرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الجمعة، التشكيلة المثالية لأفضل اللاعبين الأفارقة في العام 2024، وضمت 11 لاعبا بينهم أربعة عرب.

وأبرز اللاعبين العرب الذين جاؤوا في التشكيلة، نجم باريس سان جيرمان الدولي المغربي أشرف حكيمي، وهداف نادي ليفربول المصري محمد صلاح، ومهاجم أولمبياكوس اليوناني، المغربي أيوب الكعبي إلى جانب الجزائري رامي بن سبعيني الظهير الأيسر لنادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وضمت التشكيلة لاعبا واحدا ينشط في أحد الدوريات الإفريقية وهو رونوين ويليامز حارس مرمى صن داونز الجنوب إفريقي فيما ينشط اللاعبون العشرة الآخرون في أوروبا.

وفي ما يلي التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة في العام 2024 وفقا لصحيفة “ليكيب”:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز 32 عاما، جنوب إفريقيا، ماميلودي صن داونز.

الظهير الأيمن: أشرف حكيمي 26 عام، المغرب، باريس سان جيرمان.

قلب الدفاع: إدموند تابسوبا 25 عاما، بوركينا فاسو، باير ليفركوزن.

قلب الدفاع (الثاني): إيفان نديكا 25 عاما، كوت ديفوار، روما.

الظهير الأيسر: رامي بن سبعيني 29 عاما، الجزائر، بوروسيا دورتموند.

الوسط: لامين كامارا 20 عاما، السنغال، ميتز/موناكو.

لاعب الوسط (الثاني): توماس بارتي 31 عاما، غانا، أرسنال.

الجناح الأيمن: محمد صلاح 32 عاما، مصر، ليفربول.

الجناح الأيسر: أديمولا لوكمان 27 عاما، نيجيريا، أتالانتا بيرغامو.

المهاجم: سيرهو غيراسي 28 عاما، غينيا، شتوتغارت/دورتموند.

المهاجم (الثاني): أيوب الكعبي 31 سنة، المغرب، أولمبياكوس.

À l'aube de la nouvelle année, nous vous proposons un dernier coup d'oeil dans le rétro avec notre onze africain de 2024 > https://t.co/4MC7rFfic3 pic.twitter.com/6xXisFYfwj — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 27, 2024