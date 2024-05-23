أبرز تصريحات ملك البحرين عقب وصوله إلى موسكو!

وصف ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، “الدور الذي تقوم به روسيا من أجل صيانة الأمن والسلم الدوليين بالبنّاء”، مشيرا إلى أنه يسهم “في دعم جهود التنمية والازدهار في دول العالم”.

وأشاد ملك البحرين لدى وصوله إلى موسكو، “بعلاقات الصداقة الوثيقة التي تجمع بين البحرين وروسيا، وما تحققه من تطور وتنام في مختلف المجالات بما يلبي الأهداف والمصالح المشتركة”.

وأضاف: “يسرنا أن نعرب عن بالغ الاعتزاز بالمكانة الرفيعة التي تحتلها روسيا الاتحادية على المستوى الدولي، بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، والدور البناء الذي تقوم به من أجل صيانة الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في دعم جهود التنمية والازدهار في دول العالم”.

وأعرب ملك البحرين، “عن التقدير لما تحققه روسيا من تقدم وتطور مشهود على المستوى الاقتصادي والتنمية الشاملة”، مؤكدا “الحرص على توثيق العلاقات البحرينية الروسية والارتقاء بها إلى مستويات أكثر شمولا وازدهارا بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الخير والنفع لبلدينا وشعبينا الصديقين”.

هذا وكان في استقبال الملك البحريني لدى وصوله إلى مطار “فنوكوفو”، ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس في الشرق الأوسط واليكسي سكو سيريف سفير روسيا لدى البحرين وأحمد عبدالرحمن الساعاتي سفير البحرين لدى روسيا، وسيعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع ملك البحرين في موسكو اليوم، لمناقشة آفاق التعاون الروسي البحريني في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية والطاقة، والتوقيع على وثائق مشتركة.