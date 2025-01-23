أبطال أوروبا.. «ريال مدريد» يفوز بخماسية وسقوط مدوّ لـ«بايرن ميونخ»

حقق نادي ريال مدريد فوزا ساحقا بنتيجة 5-1 على ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وتناوب على تسجيل خماسية الريال، البرازيلي رودريغو “هدفين” في الدقيقتين 23 و48، ومواطنه فينيسيوس جونيور “هدفين أيضا” (34 و55)، والفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 77.

في حين تكفل مادس بيدستروب بتسجيل هدف حفظ ماء الوجه لنادي سالزبورغ في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز العريض، رفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة وصعد إلى المركز الـ16 في ترتيب دوري الأبطال.

ورغم ضمان تأهله إلى الدور التالي فإن الريال سيحتاج إلى الفوز بمباراته في الجولة الثامنة الأخيرة أمام بريست وأن تلعب النتائج الأخرى لصالحه لضمان إنهاء المرحلة ضمن الثمانية الأوائل للتأهل إلى الدور ثمن النهائي مباشرة دون خوض جولة فاصلة من مباراتي ذهاب وإياب.

في المقابل، تجمد رصيد سالزبورغ عند ثلاث نقاط في المركز الـ34 وفقد كل حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل حتى عن طريق الملحق.

وفي مباراة أخرى بالدور ذاته، سقط بايرن ميونيخ الألماني خارج ملعبه بالخسارة أمام فاينورد الهولندي بنتيجة صفر-3.

تقدم فاينورد بهدفين في الشوط الأول سجلهما سانتياغو خيمينيز في الدقيقتين 21 والتاسعة من الوقت بدل الضائع، وأضاف إياسي أويدا الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 89.

ورفع صاحب الأرض رصيده إلى 13 نقطة ليقفز للمركز الـ11، وينعش آماله في التأهل لدور الـ16.

أما بايرن ميونيخ فتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الـ15، بعدما تلقى خسارته الثالثة في مرحلة الدوري.

وفي الجولة الأخيرة سيحل فاينورد ضيفا على ليل الفرنسي، بينما سيخوض بايرن مواجهة تبدو سهلة نظريا أمام سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، الأسبوع المقبل.