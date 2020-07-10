أبطال أوروبا.. قرعة دور الثمانية وقبل النهائي

سُحبت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية، يوم الجمعة، قرعة دور الثمانية وقبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتأكد تأهل أربعة فرق لدور الثمانية قبل توقف البطولة بسبب الأزمة العالمية لفيروس كورونا المستجد، في حين ستقام آخر أربع مباريات في إياب دور 16 في ملاعب الفرق كما هو مقرر ودون تغيير.

قرعة دور الثمانية

ريال مديد أو مانشستر سيتي أمام أولمبيك ليون أو يوفنتوس

رازن بال شبورت لايبزيج أمام أتليتيكو مدريد

نابولي أو برشلونة أمام تشيلسي أو بايرن ميونيخ

أتلانتا أمام باريس سان جيرمان

قرعة قبل النهائي

الفائز من المباراة رقم 1 أمام الفائز من المباراة رقم 3.

الفائز من المباراة رقم 2 أمام الفائز من المباراة رقم 4.