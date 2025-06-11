أبطال البرمجة.. استعدوا للمنافسة نحو العالمية!

أعلنت اللجنة العلمية للأولمبياد الليبي للمعلوماتية عن موعد إجراء المنافسة التأهيلية لاختيار الطلبة المرشحين للانضمام إلى البرنامج التدريبي المكثف، الذي يؤهل للمشاركة في البطولة الدولية للمعلوماتية، وذلك يوم السبت الموافق 15 يونيو 2025، على أن يتم الإعلان عن التوقيت المحدد خلال الأيام القليلة القادمة.

وتستهدف هذه المنافسة الطلبة الذين أنجزوا 100 سؤال أو أكثر على منصة “كود فورسيز” (Codeforces)، وفقًا للمعايير الفنية التي سبق أن نشرتها اللجنة العلمية للأولمبياد.

ودعت اللجنة الطلبة المؤهلين والراغبين في المشاركة إلى تعبئة نموذج التسجيل الإلكتروني.

وأوضحت اللجنة أن آخر موعد للتسجيل هو نهاية يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2025، مشددة على أهمية استكمال عدد التمارين المطلوب والتسجيل في الوقت المحدد لضمان فرص المشاركة.

يُذكر أن هذا البرنامج يتم تنظيمه وتنفيذه من قبل الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، وبرعاية كريمة من الشركة القابضة للاتصالات (LPTIC)، وذلك في إطار دعم المواهب الليبية الشابة في مجالات البرمجة والخوارزميات.