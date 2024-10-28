أبطال المنتخب الليبي «للجودو» يتألقون في الأردن

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 28 أكتوبر 2024 - 14:28 نُشر: الإثنين، 28 أكتوبر 2024 - 14:28
رياضة
وزارة الرياضة
المنتخب الوطني "للجودو"

سجل أبطال المنتخب الوطني الليبي “للجودو” نتائج متميزة في البطولة العربية “للجودو” بالمملكة الأردنية، بمشاركة نخبة قوية من 400 لاعب يمثلون 9 دول عربية مهتمة برياضة الجودو.

وبحسب ما نشرت وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، “رغم قوة المنافسات إلا أن أبطالنا عكسوا تطور اللعبة في ليبيا وحققوا 5 قلائد متنوعة بين الفضية والبرونزية، أبرزها التتويج بفضيتي وزن 50 و 55 كجم عن طريق بطلي المنتخب على عيسى ومهاب منصور، بينما الظفر بـ3 قلائد برونزية في مختلف الأوزان وهم اسامة حركات ،عبدالرحمن فكرون، محمد القويري”.

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