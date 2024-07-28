«آبل» تخرج من قائمة الخمسة الكبار في مبيعات الهواتف بالصين

خرجت آبل من قائمة أكثر 5 شركات مبيعاً للهواتف الذكية في الصين، إذ يواجه عملاق التكنولوجيا الأميركي، منافسة شديدة من منافسين محليين مثل هواوي، حسبما أفاد تقرير صادر عن شركة كاناليس Canalys الرائدة في تحليل سوق التكنولوجيا.

وانخفضت شحنات أبل من الهواتف الذكية في الصين، بنسبة 6.7% في الربع الثاني من العام الجاري لتحتل المركز السادس، ويسلط هذا التراجع الضوء على الصعوبات التي تواجهها مصنّعة هواتف آيفون في ثالث أكبر سوق لها.

وأظهرت بيانات Canalys، أن إجمالي شحنات أبل للربع المنتهي في يونيو الماضي، بلغ 9.7 مليون وحدة، انخفاضاً من 10.4 مليون وحدة في الفترة نفسها من العام الماضي.

واستعادت شركة فيفو المركز الأول بحصة سوقية بلغت 19%، بـ13.1 مليون وحدة، مدفوعة بمبيعات قوية في المتاجر وعبر الإنترنت خلال مهرجان التجارة الإلكترونية 618.

واحتفظت أوبو بالمركز الثاني، بـ11.3 مليون وحدة، مدعومة بإطلاق سلسلة Reno 12 الجديدة.

وجاءت أونور، الشركة الفرعية لهواوي، في المركز الثالث، بـ10.7 مليون وحدة، وهو ما يُمثّل زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي.

وفي المقابل، احتلت هواوي المركز الرابع بحصة سوقية بلغت 15%، بـ10.6 مليون وحدة، مدعومة بإطلاق سلسلة Pura 70 الجديدة في أبريل الماضي.