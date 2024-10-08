«أبل» تطلق ميزات «الذكاء الاصطناعي» لمستخدمي آيفون



تستعد شركة أبل لإطلاق الجيل الأول من مزايا الذكاء الاصطناعي على هواتف آيفون، بحلول 28 أكتوبر الجاري، وذلك عبر تحديث iOS 18.1.

وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن التحديث القادم سيتضمن مجموعة من المزايا الذكية، مثل تلخيص الإشعارات، والمساعدة في كتابة رسائل البريد الإلكتروني، إلى جانب إمكانية إنشاء الصور عبر خدمة Image Playground.

وأشارت “بلومبرغ” إلى أبل تعمل على اختبار مختلف مزايا الذكاء الاصطناعي، وتتأنى في وصولها إلى هواتف المستخدمين للتأكد من حل أي مشكلة تقنية قد تظهر عند الاستخدام، وللتأكد من قدرة خوادمها الخاصة على إجراء عمليات معالجة بيانات المستخدمين مع الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence.

وتوقع تقرير سابق من “بلومبرغ” وصول عدد من مزايا إصدار “سيري” المزوّدة بالذكاء الاصطناعي مع إصدار iOS 18.3، بدلاً من وصولها جميعاً مع iOS 18.4، مما يرجح قدومها لهواتف آيفون التي تدعم تشغيل iOS 18 بحلول يناير المقبل، على أن تكتمل التجربة بحلول مارس 2025.