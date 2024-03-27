أبل تكشف موعد الإعلان عن iOS 18 تعرف على التحديثات المنتظرة

كشفت شركة أبل عن موعد عقد مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2024، في العاشر من يونيو المقبل، والمنتظر أن يشهد إطلاق أحدث إصدارات أنظمة تشغيل أجهزة الشركة.

ومن المنتظر أن تشهد الدورة الـ35 من مؤتمر أبل للمطورين، رفع الستار عن عدد من المزايا والأدوات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، إذ تشير التوقعات إلى أن إصدار iOS 18 لتشغيل هواتف “آيفون” سيقدم أضخم تحديثات في تاريخ الشركة، إلى جانب قدوم الإصدارات الجديدة من أنظمة تشغيل حواسيب ماك، وساعات أبل ووتش، وغيرها من أجهزة الشركة الذكية، وأغلبها ستحمل في طياتها مزايا ذكية.

وكشفت العديد من التقارير السابقة عن تطوير الشركة الأميركية عدد من المزايا الجديدة ضمن أحدث إصدارات نظام تشغيل هواتفها الذكية، لتقدم للمستخدمين قدرة أكبر على التحكم في الواجهة الرئيسية لهواتفهم، عبر السماح بترتيب أيقونات التطبيقات بشكل لم يكن مسموحاً به من قبل.

وبحسب تقارير نشرتها وكالة “بلومبرغ” وموقع ماك رومرز، فإن أبل ستسمح للمستخدمين مع iOS 18، بتنظيم ظهور التطبيقات على شاشة هواتفهم بشكل أكثر حرية، إذ سيكون متاحاً لهم ترك مساحات فارغة، وهو أمر لم يكن متاحاً من قبل.

ولكن التقارير أكدت أن الحرية في تنظيم الأيقونات لن تُخل بالنظام الشبكي لتوزيع الأيقونات Grid Style، والذي يرتب التطبيقات في هيئة أعمدة وصفوف محددة، ولكن الحرية تكمن في إمكانية ترك مساحات فارغة بين التطبيقات.

كان مستخدمو “آيفون”، يلجأون لتطبيقات خارجية للحصول على ميزة المساحات الفارغة على سطح واجهة هواتفهم، مثل تطبيقات Widgetsmith، وكذلك خدمة أبل نفسها Shortcuts.

وبعد إعلان أبل موعد مؤتمرها للمطورين، نشرت وكالة “بلومبرغ” تقريراً يرجح اتخاذ الشركة الأميركية قراراً بتأجيل الكشف عن روبوتها الخاص للدردشة المنافسة لـ ChatGPT، وستركز بشكل أكبر مع iOS 18 على شراكات مع جوجل، وأوبن إيه آي، وبايدو.

أوضح التقرير أن أبل في هذه المرحلة تميل أكثر إلى الاعتماد على النماذج الذكية للشركات الأخرى، بدلاً من طرح نموذجها الخاص قبل أن تصل إلى مرحلة تمام تطويره.