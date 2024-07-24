«أبل» قد تطرح آيفون قابلاً للطي في بداية 2026

ذكر موقع «ذا إنفورميشن» لمعلومات التكنولوجيا، أنه من المرجح أن تطرح شركة أبل جهاز آيفون قابلاً للطي، في وقت مبكر من عام 2026، ما قد يمثل أكبر تجديد لتصميم الأجهزة للمنتج الأكثر شعبية في الشركة.

وتحاكي خطة الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، لإطلاق هاتف آيفون قابل للطي، خطوة مماثلة من شركة سامسونج التي كانت رائدة في قطاع الأجهزة القابلة للطي في عام 2019، في محاولة لجذب عملاء جدد بتحديث كبير لتصميم الأجهزة.

وذكر الموقع نقلاً عن شخصين مطلعين أن هاتف آيفون القابل للطي تجاوز مرحلة الدراسة داخل أبل.وأضاف الموقع أن أبل تواصلت مع موردين في آسيا لتصنيع مكونات للجهاز، مشيراً إلى أنها وضعت اسما رمزياً داخلياً للمنتج هو “في 68”.

ومن المتوقع أن تؤدي الهواتف الذكية القابلة للطي، والمدعومة بميزات الذكاء الاصطناعي، إلى تحفيز الطلب على منتجات أبل التي تواجه منافسة قوية من شركتي أونور وهواوي في الصين، وسامسونج على مستوى العالم.