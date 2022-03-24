«أبوالغيط»: التدخل الأجنبي يُسهم في تعقيد الأزمة الليبية

قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط إن شبح الانقسام يعود إلى ليبيا من جديد مع تواجد المجموعات المسلحة والقوات الأجنبية والمرتزقة.

أبوالغيط وفي كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول التعاون مع جامعة الدول والمنظمات الإقليمية ذكر أن التدخل الأجنبي يسهم في تعقيد الأزمة الليبية، وإطالة أمدها، إلى جانب تصلب مواقف الأطراف السياسية.

وتابع أبوالغيط أن الجامعة العربية تريد رؤية الليبيين على صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم، في انتخابات حرة ونزيهة، مضيفا أنهم مستعدون للمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية في أقرب وقت ممكن