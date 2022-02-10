«أبوالغيط»: قلقون إزاء التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا

أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط عن قلقه إزاء بعض التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا، والتي من شأنها أن تعيد حالة الاستقطاب التي عصفت بالبلاد في السنوات الأخيرة.

أبوالغيط وفي حديث مع سبوتنيك الروسية ذكر أنّ الجامعة العربية تعول علي وجود قيادات ليبية علي الساحة السياسية تعي جيدا المصلحة العليا لليبيا وتضعها فوق أي اعتبار ضيق، وأنّ تلك القيادات يجب أن تقود إلي توافق الليبيين على عملية سياسية شاملة تفضي إلى إجراء انتخابات وطنية تجدد شرعية المؤسسات.

وشدّد أبوالغيط على أهمية عدم تعريض حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل أكثر من عام، للخطر، معربا عن أمله في الوصول إلى موقف وطني يتوافق على أسس ومسار لدعم عملية سياسية تنفيذا لتعهدات القوى الدولية والإقليمية خلال المؤتمرات الدولية السابقة.

وقال أبوالغيط إنّ موقف الجامعة العربية قائم على دعم ومساندة أي جهد مخلص من شأنه تحقيق التوافقات الليبية المطلوبة بعيدا عن التدخلات الخارجية.

وشدّد أمين عام الجامعة العربية على أهمية الشروع في إخراج كل أشكال الوجود العسكري الأجنبي من الأراضي الليبية، وجعل السلاح بيد السلطة الرسمية وحدها في البلاد.