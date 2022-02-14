«أبوالغيط»: يؤكد على ضرورة قيام جميع الأطراف الليبية بالعمل من أجل الوصول لتوافق سياسي

شدّد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على ضرورة قيام جميع الأطراف الليبية، بالعمل من أجل التوصل إلى توافق سياسي على المرحلة المقبلة.

وبيّن أبو الغيط أنّ الأهمية تمكن قيام جميع الأطراف بالعمل من أجل التوصل إلى توافق سياسي على المرحلة المقبلة، باعتبار ذلك الضمانة الحقيقية للحفاظ على الاستقرار في البلاد.

واشار أبو الغيط إلى أهمية تغليب المصلحة العليا لليبيا في هذه المرحلة الحرجة، مشددا على ضرورة دعم المجتمع الدولي لكل ما من شأنه تعزيز وحدة الدولة الليبية والحفاظ على الاستقرار فيها، والعمل على عقد الانتخابات التي تجدد شرعية المؤسسات.