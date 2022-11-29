«أبوالغيط» يُؤكد دعمه للدفع بمسار العملية السياسية في ليبيا

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تطورات الوضع في ليبيا.

وخلال اللقاء الذي عقد بالقاهرة جدّد أبو الغيط دعم الجامعة العربية للدفع بمسار العملية السياسية في البلاد، وفي مقدمتها استئناف الحوار حول وضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات.

وأكّد أبوالغيط على أهمية السعي الجاد من جميع الفاعلين الليبيين لإنهاء كافة المظاهر التي تهدد وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها، وفقا لتعبيره.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب إنّه سيلتقي المبعوث الأممي إلى البلاد عبد الله باتيلي في العاصمة المصرية وأنّه على تواصل دائم مع كافة الأطراف الدولية من أجل إنهاء الأزمة الليبية.