«أبوالغيط» يُرحّب بالبيان المشترك لـ «عقيلة صالح» و«خالد المشري»

الأمين العام للجامعةالدول العربية أحمد أبو الغيط بالبيان المشترك الصادر عن رئيسا مجلسي النواب والدولة في ليبيا بشأن الوثيقة الدستورية.

وأعرب أبوالغيط عن أمله أن يتبع هذا التطور السياسي خطوات عملية وجادة تفضي إلى الإعلان عن خارطة طريق وطنية واضحة ومحددة لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية.

وناشد أبوالغيط جميع الفاعلين الليبيين بدعم حالة التوافق الحالية بما يؤمّن إجراء انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن، معربا عن شكره لمصر لرعايتها اجتماعات اللجان المعنية بالمسار الدستوري.

وأكّد أبوالغيط على دعم جامعة الدول العربية المتواصل لكل مسعى جاد ونزيه يهدف إلى بعث الحيوية والفاعلية في العملية السياسية بليبيا، وينهي المراحل الانتقالية التي طال أمدها في البلاد، ويؤسس لحالة الاستقرار الدائمة، والشروع بعملية البناء والإعمار والتنمية.