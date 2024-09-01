أبوجناح: توحيد الجهود لإرساء نموذج لخدمات الأطفال والنساء

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح أهمية توحيد الجهود لإرساء نموذج لخدمات الأطفال والنساء، وجعله أساساً لمنظومة رعاية صحية شاملة ومتكاملة في البلاد.

جاء ذلك خلال افتتاح أبوجناح، قسم النساء والولادة، وقسم الأطفال، في مستشفى الجميل العام، بعد تجهيزهما بأحدث المواصفات الطبية.

وبحسب ما نقل المكتب الإعلامي في الحكومة، أشاد أبو جناح بدور الكوادر العاملة في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، سواء أكانت طبية أم فنية أم إدارية، لخدمة المرضى والمراجعين.

وتبلغ السعة السريرية للأقسام الجديدة 28 سريرًا، كما تم تجهيز قسمين يضمّان غرفتَي عمليات ومختبرا طبيا وقسما للأشعة وفق أحدث المعايير الطبية.

حضر الافتتاح وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات.