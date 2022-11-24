«أبوجناح» ووزارة العدل.. تصريحات وتصريحات مضادة بشأن السجون

استغربت وزارة العدل التصريحات المنسوبة لوزارة الصحة في المؤتمر الدولي المنعقد في تونس حول صحة السجناء وأوضاعهم داخل السجن، واصفا المعلومات التي قدمت بأنها غير دقيقة وغابت عنها الحقيقة.

وقالت الوزارة إنّها قدمت من خلال وحدة الرعاية الصحية عددا من المراسلات الإدارية إلى مكتب وكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والمشروعات، المتعلقة بتقديم الخدمات الطبية لمؤسسات الإصلاح والتأهيل متضمنة أرقام وإحصائيات النزلاء بمختلف الإصابات والأمراض.

وكان وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح ذكر أنّ التحديات الهيكلية والأمنية التي تواجه نظام السجون في ليبيا تؤثر سلبا على الخدمات الصحية المقدمة للسجناء، وذلك خلال رئاسته لمؤتمر دولي بشأن صحة المعتقلين والمحتجزين ينعقد في تونس.