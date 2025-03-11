«أبوجناح» يبحث مع العراق سبل تعزيز التعاون الصحي

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس رمضان أبو جناح، مع القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى ليبيا، أحمد الصحّاف، لبحث أوجه التعاون المشترك في المجال الصحي بين البلدين.

وتناول اللقاء “سبل تعزيز الشراكة في القطاع الصحي، بما في ذلك تبادل الخبرات الطبية، والتعاون في مجالات التدريب والتأهيل، واستقدام الكوادر الطبية العراقية لدعم المؤسسات الصحية في ليبيا. كما تمت مناقشة إمكانية توقيع اتفاقيات ثنائية تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودتها”.

وأكد المهندس أبوجناح، “حرص وزارة الصحة على تعزيز التعاون مع مختلف الدول، والاستفادة من التجارب الناجحة في القطاع الصحي، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين”.