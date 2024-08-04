«أبوجناح» يبحث مع عدد من عمداء البلديات الأوضاع الصحية

التقى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية – وزير الصحة السيد رمضان أبوجناح ، ظهر اليوم، عمداء بلديات: وازن، والرياينة، ونالوت، بمكتبه بديوان وزارة الصحة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة بالبلديات، والتباحث لإيجاد الحلول لدعم وتحسين الخدمات الطبية بمرافق الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات العامة والقروية.

بدوره، أكد الوزير حرص وزارة الصحة على تحقيق الاستجابة الصحية للبلديات وتلبية متطلباتها بالتنسيق بين الإدارات المختصة بديوان وزارة الصحة.

مؤكدًا على متابعته الشخصية لكل ما ورد من ملاحظات، وعمله من أجل تنفيذ كافة المقترحات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات لضمان وصول الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين.