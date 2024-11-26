«أبوجناح» يتابع سير حملة التطعيمات ضد الإنفلونزا

اجتمع نائب رئيس الوزراء – وزير الصحة المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبو جناح، مع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، لمناقشة سير حملة التطعيمات ضد الإنفلونزا ومتابعة نتائجها.

تم خلال الاجتماع استعراض تقدم الحملة ومدى الإقبال على التطعيمات، إضافة إلى مناقشة الخطط والإجراءات اللازمة لتعزيز نجاحها وضمان وصول اللقاحات إلى جميع الفئات المستهدفة.

وفي هذا السياق، أثنى رمضان أبوجناح على الجهود الكبيرة التي يبذلها د. حيدر السائح، مشيدًا بإسهاماته المتميزة في تعزيز الصحة العامة ومكافحة الأمراض. وأكد الوزير على أهمية هذه الجهود في دعم تطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة الصحة على تعزيز الجهود الوطنية للوقاية من الأمراض الموسمية وضمان صحة وسلامة المواطنين.