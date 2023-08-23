«أبوجناح» يتعّهد بحل مشكلة الإمدادات الطبية خلال الفترة القادمة

تعهد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ووزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح بحل مشكلة الإمدادات الطبية خلال شهور.

وقال أبوجناح إنّ الأدوية التخصصية ستصل ليبيا خلال شهرين، بعدما باشرت الشركات المصنعة المتعاقد معها تصنيع الدواء لصالح ليبيا، بحسب قوله.

وأضاف أبوجناح أنّ 90 حاوية من الأدوية العامة والمشغلات والمستلزمات ستصل تباعًا لجهاز الإمداد الطبي، حسب تصريح صحفي نقلته صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».

وأكد أبوجناح دخول مشروع العطاء العام حيز التنفيذ بعد توقفه منذ العام 2009، مشيرا إلى أن تنفيذه يضمن الأمن الدوائي، واستئنافه الآن هو نتاج عمل مجموعة من الوطنيين.