أبوجناح» يدعو جميع الأطراف في طرابلس إلى التهدئة ووقف القتال

دعا نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان «أبوجناح» جميع الأطراف في طرابلس إلى التهدئة وتغليب لغة العقل، وتفويت فرصة إشعال الفتن على المتربصين باستقرار وأمن العاصمة.

وأردف أبوجناح عبر صفحته بموقع «فيسبوك» قائلا «إننا في حكومة الوحدة الوطنية رفعنا شعار لا للحرب، وسعينا نحو تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز الأمن والاستقرار في كل ربوع البلاد».

وتابع أبوجناح أنّ حكومته تبنّت برامج التنمية وعودة الحياة، مشيرا إلى تمسكّهم بالمحافظة على هذا النهج، باعتبار أنّ الشعب الليبي قد سئم الحروب والاقتتال، ولن يحتمل أي أضرار قد تسببها أي توترات أمنية.