«أبوجناح» يعقد  اجتماعاً موسعاً لوضع حلول جذرية لتحديات القطاع الصحي

في خطوة تعكس التزام وزارة الصحة بتحسين الأداء ورفع جودة الخدمات الصحية، عقد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، اجتماعا موسعا لوضع حلول جذرية لتحديات القطاع الصحي، بحضور وكلاء الوزارة ومديري الإدارات والمكاتب.

وناقش الاجتماع “التحديات الكبرى التي تواجه الوزارة، بدءًا من المشكلات الفنية والإدارية وصولًا إلى العقبات التشغيلية، وتمحورت النقاشات حول وضع آليات مدروسة لتجاوز هذه التحديات، وتحديد مواطن الخلل ومعالجتها بشكل جذري لضمان انسيابية العمل وتحقيق الكفاءة”.

وخلال الاجتماع، أكد رمضان أبو جناح، “على ضرورة انتهاج منهجية تشاركية تعتمد على تضافر الجهود بين مختلف الإدارات والمكاتب، مشددًا على أهمية الابتكار في تقديم الحلول وسرعة التنفيذ. وأشار إلى أن الوزارة تضع مصلحة المواطن الليبي على رأس أولوياتها، وأن المرحلة تتطلب تكاتف الجميع لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الصحية”.

وشهد الاجتماع “تقديم مقترحات عملية من قبل الحضور، ركزت على تعزيز آليات التنسيق، وتحسين بيئة العمل، وتسريع اتخاذ القرارات بما يتماشى مع رؤية الوزارة الاستراتيجية”.

ويأتي هذا الاجتماع “ضمن خطة الوزارة لتحقيق رؤية 2025، التي تركز على تطوير الخدمات الصحية ورفع جودتها، وضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطن الليبي. كما يُعد جزءًا من سلسلة اجتماعات دورية تهدف إلى ترسيخ الشفافية والعمل الجماعي، وتعزيز قدرة وزارة الصحة على مواجهة التحديات والارتقاء بمنظومة الصحة في ليبيا”.