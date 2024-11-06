«أبوجناح» يطلق المرحلة الثانية من ملف «توطين علاج القلب»

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء– وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح، اجتماعًا موسعًا مع مديري المستشفيات العامة الواقعة بالمنطقتين الغربية والوسطى، والجنوبية، والأطباء المتخصصين في أمراض القلب، بحضور رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية السيد أحمد مليطان، ومديري الإدارات بوزارة الصحة.

هذا وأعلن وزير الصحة خلال الاجتماع عن” “إطلاق المرحلة الثانية من ملف توطين علاج القلب، والبدء في تنفيذ عمليات جراحة قلب في مختلف التخصصات الدقيقة والمعقدة، فضلًا عن تأهيل وتدريب الكوادر الطبية الوطنية، ضمن مشروع عودة الحياة لتوطين العلاج، الذي يدعمه رئيس مجلس الوزراء”.

وأعرب وزير الصحة عن “حرص الوزارة على توفير كافة الإمكانيات للمستشفيات العامة والمراكز الطبية المتخصصة، ومساعيها الحثيثة لتوطين جراحات القلب التخصصية”.

كما تباحث المجتمعون حول “تنسيق الجهود لتوفير أحدث التقنيات المتطورة والرائدة في جراحات القلب الدقيقة والمقعدة، لتحسين الخدمات العلاجية وتوطينها”.