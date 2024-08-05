«أبوجناح» يفتتح التشغيل التجريبي لغرفة العمليات المركزية بجهاز الإسعاف

شهد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية -وزير الصحة رمضان أبوجناح، افتتاح أعمال التشغيل التجريبي لغرفة العمليات المركزية واستقبال البلاغات (191) بالمقر الرئيسي لجهاز الإسعاف والطوارئ بالعاصمة طرابلس.

وتابع وزير الصحة جاهزية الغرفة الرئيسية وفروعها لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على مدى الأربع وعشرين ساعة، في إطار تنفيذ شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل طبقًا لأحدث المعايير العالمية.

واستمع وزير الصحة إلى شروحات مسؤولي الجهاز حول ربط الغرفة المركزية بمختلف فروعها في ليبيا، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، بحيث يتم الاستجابة لأي بلاغ يرد إلى الغرفة الرئيسية من أي فرع للغرفة على مستوى ليبيا، والتعامل معه على وجه السرعة.

واطلع وزير الصحة على التجهيزات الحديثة لغرفة العمليات المركزية، التي ستسهم بشكل كبير في الوصول وسرعة الاستجابة لإسعاف المرضى والمتضررين سواء من الحوادث المرورية، أو غير ذلك.