«أبوجناح» يفتتح مركز خدمات الكلى «جنزور» بعد تطويره

افتتح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مركز خدمات الكلى “جنزور”، بعد استكمال أعمال صيانته وتجهيزه وفق أحدث المواصفات الطبية، كما خضع المبنى لأعمال صيانة وتجهيز شامل وربط قواطع المركز ورصف الطرق المحيطة بالمبنى.

وبحسب وكالة “وال”، قام أبوجناح بجولة في أقسام المركز، واستمع إلى شرح واف من العاملين به حـول الخـدمات التي يقدمها للمرضى.

والتقى “أبو جناح”، بالأطفال الذين يخضعون لغسيل الكلى، واستمع إلى مطالب الأهالي بشأن إجراء عمليات زراعة كلى لأطفالهم، وتعهد أبوجناح باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق مطالبهم.

وأصدر وزير الصحة المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، تعليماته إلى رئيس مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي بتوفير الأصناف الدوائية اللازمة للمرضى وتلبية احتياجات المركز.

هذا وحضر الافتتاح ، كل من وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، ورئيس قسم الكلى بوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية ماجدة موسى، ورئيس مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي، وعدد من أعيان ومسؤولي بلدية جنزور.