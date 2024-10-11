«أبوجناح» يلتقي السفير البريطاني

التقى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رئيس جهاز تنمية وتطوير الجنوب، وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، الخميس، مع السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن.

وأوضحت الصفحة الرسمية للنائب أبوجناح على الفيسبوك أن اللقاء “ناقش عدد من القضايا أبرزها التعاون الاقتصادي والتطورات السياسية، كما تناول اللقاء الحاجة الملحة لتكاتف جميع الأطراف الليبية لتنمية وإعمار الجنوب”.

كما ناقش الجانبين قضايا تتعلق بالتعاون الطبي سبل تعزيز التعاون فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا وتوطينها في ليبيا ودعوة الشركات البريطانية المتخصصة في إدارة المستشفيات لتشغيل بعض المرافق الصحية في ليبيا وكذلك اهمية دعم وتعزيز التعاون والشراكات بين القطاع الخاص في الدولتين.

وأشار أبوجناح إلى “سمعة وجودة الأدوية البريطانية”، معربًا عن دعمه “لزيادة واردات الأدوية والمعدات الطبية من المملكة المتحدة، والعمل على طلب الاستعجال من الجهات ذات العلاقة في تسوية أي ديون سابقة وتسريع تنفيذ عقود التوريد الموقعة للشركات البريطانية عن طريق لجنة العطاءات العامة وباعتماد هيئة الرقابة الإدارية”.

من جانبه، أكد السفير البريطاني خلال اللقاء على دعم بلاده للعملية السياسية في ليبيا، مشددًا على أهمية المضي قدمًا نحو تنظيم انتخابات حرة ونزيهة لتحقيق الاستقرار في البلاد.

حضر اللقاء كل من المستشار” أحمد العياط ” رئيس ديوان الجنوب و عن الجانب البريطاني المستشار للشؤون السياسية ” فاروق الناجح ” ، وعضو الفريق السياسي بالسفارة ” يون هرسين ” .