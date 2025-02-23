«أبوجناح» يلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي وفلسطين.. تعزيز التعاون في مجال الصحة

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس رمضان أبو جناح، سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا نيكولا أورلاندو ، والوفد المرافق له، بمقر وزارة الصحة بالعاصمة طرابلس.

واستهل وزير الصحة الاجتماع “بالترحيب بالسفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، والوفد المرافق له، مشيدا بالتعاون المثمر والمستمر مع الاتحاد الأوروبي، في دعم القطاع الصحي في ليبيا”.

وتضمن الاجتماع “استعراض أوجه التعاون بين وزارة الصحة والاتحاد الأوروبي في مجالات: تعزيز صحة المهاجرين، والصحة العامة، وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية في ليبيا”.

هذا وبحث الاجتماع “آليات التعاون المشترك لتحسين التواصل والتنسيق بين بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا وقطاع الصحة، بشأن تعزيز أنظمة مراقبة الأمراض عبر الحدود لمنع تفشي الأوبئة ومكافحتها”.

وزير الصحة يستقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني وسفير دولة فلسطين لدى ليبيا

في سياق متصل، استقبل نائب رمضان أبوجناح، الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين، عصام القدومي، وسفير دولة فلسطين لدى ليبيا، محمد رحال، والوفد المرافق، الذي ضم كلاً من بدر أحمد بدر عقل، مسؤول الخدمات الطبية والإغاثية بوزارة الشباب والرياضة، ومنذر عبد الله مسالمة، وكيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة”.

وخلال اللقاء، اطلع الوفد الفلسطيني، الوزير على “آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، والتحديات التي يواجهها القطاع الصحي، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الصحية، وآليات دعم الخدمات الطبية والإغاثية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في هذا المجال”.

ويأتي هذا اللقاء “في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة، ودعم القطاع الصحي الفلسطيني من خلال التنسيق المشترك وتبادل الخبرات”.