«أبوجناح» يلتقي مسؤولي المؤسسات الصحية ببلدية الجميل

التقى نائب رئيس حكومة الوحدة- وزير الصحة السيد رمضان أبوجناح ، مع مسؤولي المؤسسات الصحية ببلدية الجميل، بحضور عميد وحكماء وأعيان البلدية، بديوان وزارة الصحة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الصحية بالبلدية، والتباحث حول الاحتياجات الضرورية لتحسين الخدمات الطبية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، من خلال دعم وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات العامة والقروية.

بدوره، أكد السيد الوزير حرص وزارة الصحة على تحقيق الاستجابة الصحية للبلديات وتلبية متطلباتها بالتنسيق بين الإدارات المختصة بديوان وزارة الصحة.

وأعرب السيد وزير الصحة عن ترحيب وزارة الصحة واستعدادها المتواصل للتدارس مع المسؤولين الصحيين بالبلديات ، والكوادر الطبية ، والتمريضية ، والإدارية ، والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم حول تطوير العمل الصحي في المؤسسات الطبية بمختلف مستوياتها.