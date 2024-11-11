«أبوجناح» يناقش احتياجات المرافق الصحية في صبراتة

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء– وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح، الاثنين، كل من عميد وأعضاء المجلس البلدي ببلدية صبراتة ومدير مستشفى صبراتة التعليمي ومدير مستشفى صبراتة لعلاج أمراض القلب، وذلك في ديوان وزارة الصحة.

وجرى خلال اللقاء التباحث حول احتياجات المرافق الصحية بالبلدية، بهدف تحسين الخدمات الطبية للمواطنين، وضمان تكفّل ناجع باحتياجاتهم.

كما تناول اللقاء مناقشة العديد من الملفات، أبرزها، تحسين خدمات الأسنان بالبلدية، واستحداث مستشفى لطب وجراحة الفم والأسنان، فضلًا عن تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية.