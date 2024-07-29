«أبوجناح» ينفي ترشحه للحكومة الجديدة

نفى نائب حكومة الوحدة الوطنية – وزير الصحة المكلف «رمضان أبوجناح»، المعلومات التي وصفها بالكاذبة استندت على مصادر مجهولة، تزعم ترشحه لسباق الترشح لحكومة قادمة.

وأشار بوحناح، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، إلى أن هذه الشائعات تأتي في وقت يشغل فيه صفة حكومية رسمية بحكومة الوحدة الوطنية التي جاءت وفقاً لاتفاق وحوار سياسي ليبي موسع، لإنهاء المراحل الانتقالية عبر تهيئة الظروف الواقعية والملائمة لإجراء الانتخابات التي تحاول أطراف ليبية وأجنبية منع الليبيين من تنفيذها.

وأكد بوجناح مجدداً على أهمية محاربة المعلومات الكاذبة التي تهدف لتضليل الرأي العام واشغالهم عن مسار مطالبتهم الوحيد بإجراء انتخابات وطنية، ورفض إطالة المراحل الانتقالية.