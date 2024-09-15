«أبوجناح» يُوجه برفع حالة الطوارئ في المنطقة الجنوبية

أصدر نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح تعليماته لجهازي الإسعاف والطوارئ وطب الطوارئ والدعم، برفع حالة الطوارئ في المنطقة الجنوبية، ونقل الحالات الخطيرة لتلقي العلاج في مدينة طرابلس، وتقديم كافة المساعدات اللازمة للمواطنين.

كما أصدر أبوجناح تعليماته لجميع المؤسسات المختصة في بلديات المنطقة الجنوبية، بتشكيل غرفة طوارئ، وتسخير كافة الإمكانيات من سيارات شفط المياه والدفع الرباعي، والتوجه إلى المناطق المتضررة في مدينة سبها تحسبًا لأي أمر طارئ، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، فإن وزير الصحة يتابع عن كثب تطورات الأوضاع في مدينة سبها، وكل المناطق المتضررة، جراء السيول والفيضانات في المنطقة الجنوبية، وأصدر تعليماته بحصر الأضرار، وتقديم الخدمات الطبية والإنسانية للمتضررين.