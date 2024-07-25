«أبوجناح» يُوعز بتقييم الوضع الصحي في مدينة الكفرة

أصدر نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح تعليماته للمكاتب والإدارات والجهات التابعة للوزارة بالتواصل مع السلطات الصحية في مدينة الكفرة لتقديم يد العون والمساعدة وتذليل كافة الصعاب.

وبحسب ما أفادت وزارة الصحة، في بيان اليوم الخميس، فإن ذلك يأتي نتيجة للأحداث المؤسفة التي تمر بها دولة السودان وما ترتب عنها من هجرة لأعداد كبيرة من السودانيين ووصولهم إلى مدينة الكفرة وما حولها، واستجابة من الوزارة للأوضاع الإنسانية والصحية التي يعانيها المهاجرين.

وأشار بيان الوزارة إلى “توجيه مركز طب المناطق الحارة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض ومركز طب الطوارئ والدعم بالتوجه إلى مدينة الكفرة لتقييم الوضع الصحي بالمدينة”.

وأوضحت وزارة الصحة أن “هذه الجهات نظمت حملات لتطعيم وتحصين العديد من المهاجرين ضد الأمراض السارية والمتوطنة وتنظيم حملات علاجية وكشفية لأعداد كبيرة من المهاجرين في المنطقة بالتعاون مع السلطات الصحية بالمدينة.

وأكدت الوزارة أنها تتابع “عن كثب الأوضاع الصحية في مدينة الكفرة وبشكل مستمر وتنسق مع الجهات والسلطات الصحية والمحلية والمنظمات الدولية وبعثة الأمم المتحدة لتجنب حدوث أي طارئ بالمنطقة”.