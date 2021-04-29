أبوراص: نتمنى من رئيس الحكومة أن يحفظ هيبته لأنها من هيبة الدولة

قالت عضو مجلس النواب د. ربيعة أبوراص، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية ليس مضطرًا للذهاب إلى بنغازي أو أي مدينة أخرى سواءً كانت في غرب أو شرق أو جنوب البلاد.

وأوضحت أبوراص في منشور عبر حسابها على فيسبوك، أن فخارطة الطريق ومخرجات برلين واضحة وصريحة ومبنية على أساس مكعب ثلاثي الأبعاد وكل أقليم لديه ممثله في الحكومة الذي يعرف جيدًا ويدرك أوضاع أتباعه، وأضافت مخاطبة رئيس الحكومة: “فلا تعيش دور غيرك”.

وأشارت إلى أن دور الحكومة هو تهيئة الظروف والمناخ للمؤسسات بعد توحيدها كي تعمل على نجاح المرحلة الانتقالية وصولًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر.

وتابعت تقول: “فهذه الزيارات سياق عاطفي لا معنى له وليس له أي قيمة بل هو سياق لا يختلف عن سياق (الحبوني) فقط في طريقة التنقل فلا داعي لوضع الملح على الجرح وكأنه عالم وردي”.

واختتمت عضو المجلس بالقول: “نتمنى من رئيس الحكومة أن يحفظ هيبته لإن هيبته من هيبة الدولة بالدرجة الأولى ومن هيبة أقليم طرابلس وفقًا لخارطة الطريق وأن لا يكون عرضة للاستفزازات التي لن نرضى بها ولن نسكت عليها فلا داعي يا رئيس الحكومة أن تضع نفسك وتضعنا في مواقف حرجة، وأن تجعل منا هدفًا مشروعًا للسفهاء، فأنت لا تمثل نفسك ولا سياستك يجب أن تفكر جيدًا قبل أن تغامر بالجميع”.