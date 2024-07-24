«أبوزريبة» يتفقد سير العمل الأمني في مطار بنينا الدولي

أجرى وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، لواء عصام أبوزريبة، زيارة تفقدية إلى مطار بنينا الدولي رفقة عدد من مديري الإدارات.

وخلال الزيارة، أطلع الوزير على جميع مرافق المطار، وركز بشكل خاص على صالة الوصول والمسافرين، متفقدًا سير العمل وطريقة إنهاء الإجراءات للقادمين والمغادرين.

واستمع إلى المشكلات والمعوقات التي يواجهها العاملون في المطار، سواء من المدنيين أو رجال الشرطة، كما اطلع على النواقص والاحتياجات اللازمة لتسهيل العمل وتقديم خدمة مميزة للمسافرين.

وأشاد المدير العام للمطار بسرعة استجابة الوزير وتوجيهاته بتوفير الاحتياجات الضرورية لرجال الأمن، حيث أمر بتسليم مديرية أمن المطار عددًا من السيارات الحديثة والأجهزة والمتطلبات الأخرى.