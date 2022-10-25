«أبوزريبة» يتفقد مديرية أمن مرزق

قام وزير الداخلية بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب اللواء عصام أبوزريبة، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى مقر مديرية أمن مرزق.



ورافق الوزير خلال هذه الزيارة، مدير مكتبه ومدير إدارة الشؤون المالية ورئيس ديوان الوزارة بالجنوب ومديري مديرية أمن (سبها والشاطئ) ومدير فرع إدارة الدعم المركزي بالمنطقة الجنوبية، حيث كان في اِستقبالهم مدير ومنتسبي مديرية أمن مرزق.

هذا وقد اِطلع الوزير خلال هذه الزيارة على عدد من المواقع الأمنية بالمنطقة وعلى آلية سير العمل بها.

واِستمع وزير إلى شروح وافية حول الاِحتياجات والنواقص والمشاكل والعراقيل التي تواجههم وإيجاد حلول لها، بالإضافة إلى شروح وافية حول العمل الأمني والإداري الذي تقوم به المديرية فِي سبيل حفظ الأمن بالمدينة.

وأكد أبوزريبة على حرصه بشكل خاص على توفير كافة الاِحتياجات والنواقص وإعادة تفعيل دور الشرطة والأجهزة الأمنية بالمدينة بشكل كامل.