«أبوزريبة» يجتمع مع مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية

عقد وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان اللواء عصام أبوزريبة، اليوم الأربعاء اجتماعاً مع مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، اللواء المهدي بيانكو.

وتمحور الاجتماع حول الجرائم الإلكترونية المتعلقة باختراق الحسابات المصرفية، وكيفية حماية المصارف والهيئات الحكومية من جرائم الاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات، والحفاظ على أمن الفضاء.

واطلع أبوزريبة خلال الاجتماع على بنود الاتفاقية الموقعة بين الإدارة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تهدف إلى توحيد الجهود لمكافحة الجريمة وتبادل المعلومات لتعزيز الأمن الاقتصادي في البلاد.

كما تمت مناقشة القضايا العالقة وآخر تطورات العمل في الإدارة وفروعها، بالإضافة إلى المهام التي يجب أن تقوم بها الإدارة في الفترة القادمة لتحقيق العدالة والحفاظ على استقرار النظام الاقتصادي، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وتطوير القدرات في مُكافحة جرائم غسل الأموال.