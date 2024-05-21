«أبوزريبة» يحذّر من خطورة الجرائم الاقتصادية

التقى وزير الداخلية بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال اللواء المهدي بيانكو، مشددا “على أهمية التوعية والتوجيه بشأن الجرائم الاقتصادية وخطورتها على الاقتصاد الليبي”.

وناقش أبوزريبة مع بيانكو، “سبل تطوير وتحديث آليات العمل في مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، وارتباطها بالجهات المعنية من مؤسسات الدولة ذات الصلة، كما اطلع أبوزريبة على الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل، إضافة إلى النواقص والاحتياجات، وسبل الدعم والتجهيزات التي تحتاجها الإدارة”.

وبحث الوزير خلال اللقاء، “آخر تطورات القضايا العالقة في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، بالإضافة إلى سير العمل في الفروع، مستعرضا ما تم إنجازه من أعمال الصيانة وتوفير النواقص في فرع المنطقة الجنوبية الذي تم استحداثه مؤخرا”.

وطالب أبوزريبة، “بتذليل جميع الصعوبات والتحديات وتوفير آليات الدعم للفرع الجديد”.