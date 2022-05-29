«أبوزريبة» يُصدر قراراً بإنشاء مكاتب ديوان وزارة الداخلية

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب عصام أبو زريبة، القرار رقم (25) لسنة 2022م، بإنشاء مكتبين لديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية مقرة مدينة بنغازي، وبالمنطقة الجنوبية مقرة مدينة سبها.

وبموجب المادة الثانية من القرار، يُسمى مدراء المكاتب المُستحدثة بموجب المادة الأولى بقرار من الوزير.

وتختص المكاتب المستحدثة من هذا القرار بما يلي: