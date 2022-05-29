«أبوزريبة» يُصدر قراراً بإنشاء مكاتب ديوان وزارة الداخلية

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب عصام أبو زريبة، القرار رقم (25) لسنة 2022م، بإنشاء مكتبين لديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية مقرة مدينة بنغازي، وبالمنطقة الجنوبية مقرة مدينة سبها.
وبموجب المادة الثانية من القرار، يُسمى مدراء المكاتب المُستحدثة بموجب المادة الأولى بقرار من الوزير.
وتختص المكاتب المستحدثة من هذا القرار بما يلي:
- تلقي المراسلات والمكاتبات سواء من مديريات الأمن أو الجهات التابعة للوزارة بدائرة الاختصاص المكاني للديوان بالمنطقة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها
- تقييم الأداء الأمني لمديريات الأمن وفروع الهيئات والمصالح والإدارات التي تقع بدائرة الاختصاص المكاني للديوان وإعداد التقارير الدورية وإحالتها لديوان الوزارة بمقر الوزارة والإدارات العامة التابعة للوزارة
- متابعة الخطط الأمنية المعتمدة من قِبل وزير الداخلية وتقديم تقارير ومقترحات بشأن تنفيذها وإعداد تقارير بشأن النتائج حال انتهاء الخطة
- التنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة حول تحديد الاحتياجات التي يتطلبها العمل الأمني بها
- جمع المعلومات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاصات عن الجرائم الهامة والخطيرة التي ترتكب بدائرة الاختصاص المكاني للديوان وإعداد التقارير الدورية وإحالتها لوزير الداخلية
- اقتراح وترشيح أسماء لمهام مدراء الأمن ومدراء الفروع التابعة للإدارات
- متابعة العقود والمشاريع المبرمة مع الوزارة وتقديم تقارير دورية بشأن نسبة الإنجاز بها
- الإعداد لاجتماعات وزير الداخلية أو وكيل وزارة الداخلية وتسجيل وتدوين الاجتماعات بمحاضر وتُعرض على الوزير للاعتماد
- تنظيم مقابلات وزير الداخلية وزياراته بالمنطقة، وأي مهام أخرى تُكلف من قِبل الوزير
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