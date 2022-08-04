«أبوزريبة» يُطالب بعدم الاعتداد بالترقيات الصادرة عن حكومة الوحدة الوطنية

أكد وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة، استعداد الحكومة للبدء في إعداد قوائم الترقيات لمن يستحقون الترقيات من الضباط بالوزارة.

ورفض أبوزريبة في بيان أصدره، الاعتداد بأي ترقيات صادرة عن حكومة الوحدة الوطنية، داعيا إلى عدم الاِعتداد بقرارات الترقية سواء كانت اِستحقاقًا أو اِستثناءً أو تسويةً أو إعادة تعيين، اعتبارًا مِن تاريخ سحب الثقة منها في أكتوبر الماضي.

وأوضح وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة أنّ هذا القرار يأتي حفاظا على الحقوق، وَتحقيقا للعدالة بين ضباط وزارة الداخلية.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب، أعلن من الـ 20 من أكتوبر الماضي، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.