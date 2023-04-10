أبوسليم.. ضبط 217 سيارة مخالفة يقودها أجانب داخل البلدية

أعلنت مديرية أمن طرابلس، الأحد، ضبط 217 سيارة مخالفة يقودها أجانب في أبوسليم.

وأفادت المديرية، أنّ شرطة مرور أبوسليم واصلت حملتها الأمنية على المخالفين داخل البلدية، وتمكنت من ضبط أكثر من 217 سيارة يقودها أجانب، ودون لوحات معدنية.

وأضافت المديرية أنّ شرطة مرور أبوسليم حررت أكثر من 680 مخالفة مرورية خلال حملتها على المركبات المخالقة.

وكانت أعلنتمديرية أمن طرابلس ضبط أكثر من 168 سيارة يقودها أجانب دون لوحات معدنية، مع تحرير أكثر من 384 مخالفة مرورية في نطاق أبوسليم أيضا، مطلع الشهر الجاري.