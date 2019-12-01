أبوشكيوات: استئناف العمل بمطار معيتيقة ابتداء من 12 ديسمبر

أفاد وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني هشام أبوشكيوات باستئناف العمل بمطار معيتيقة الدولي، ابتداء من الـ12 من الشهر الجاري.

وأوضح أبوشكيوات في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن أعمال الصيانة والتحوير في صالة الركاب وموقف السيارات قد استكملت بشكل نهائي، إضافة إلى معالجة كافة الجوانب الأمنية في المطار.

هذا وأعلنت إدارة مطار معيتيقة قبل نحو أسبوعين تأخر عودة الملاحة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والتوسعة.

يُشار أن قوات حفتر استهدفت بشكل متكرر مطار معيتيقة الدولي بالقصف الجوي والصاروخي، وكان آخرها القصف الذي تعرض في الـ1 من سبتمبر الماضي، الذي تسبب في إصابة عدد من حجاج بيت الله الحرام الذي تزامن هبوط طائرتهم مع القصف، بالإضافة إلى أضرار في البنية التحتية للمطار.

وعلى إثر القصف تم إيقاف الملاحة الجوية بالمطار وتحويل جميع رحلات شركات الطيران إلى مطار مصراتة الدولي.

من جانبه أوعز رئيس مصلحة الطيران المدني «نصر الدين شائب العين» بتعليق الملاحة الجوية من وإلى مطار معيتيقة الدولي، ونقل جميع رحلاته إلى مطار مصراتة حتى إشعار آخر.