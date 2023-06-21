«أبوشناف»: إحاطة «باتيلي» شابها الغموض والفتور في إجراء الانتخابات

قال مستشار الأمن القومي إبراهيم أبوشناف، إنّ إحاطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي شابها الغموض وأوضحت فتور رغبته في إجراء الانتخابات.

وذكر أبوشناف أنّ باتيلي تطرق إلى كل مناحي الحياة في ليبيا حتى ما هو خارج مهمته، مشيرا إلى أنّ الأجهزة الأمنية والقضائية في ليبيا تؤدي واجباتها ومن غير المقبول بالمطلق التعقيب عليها إلا وفقا للتشريعات الليبية.

ونوه أبوشناف إلى أنّ مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم هي المساعدة فقط لا ممارسة الهيمنة والخروج عما هو موكول لها، داعيا البعثة ورئيسها إلى التقيد بمهمتهم في تقديم الدعم وترك الليبيين يصلون إلى استعادة الوطن وبناء الدولة، بحسب تعبيره.