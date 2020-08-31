أبوظبي.. انفجار داخل مطعم بسبب تمديدات غاز

وقع انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي أدى إلى إصابات بين البسيطة والمتوسطة، بحسب وسائل إعلام محلية.

حيث أعلنت شرطة أبو ظبي أن فرق التدخل السريع بمديرية الطوارئ والسلامة العامة تعاملت مع بلاغ حول انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم “كي أف سي” بأحد مباني شارع الشيخ راشد بن سعيد في العاصمة الإماراتية.

وأشارت إلى أن الإنفجار أدى إلى وقوع إصابات بين البسيطة والمتوسطة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج .

وكان قد ورد بلاغ إلى مركز القيادة والتحكم في أبوظبي صباح اليوم بوقوع انفجار في مطعم، وعلى الفور تحركت فرق التدخل السريع من مركز الفلاح بمديرية الطوارىء والسلامة العامة في شرطة أبوظبي، وباشرت الفرق مهامها في إخلاء السكان بصورة آمنة من البناية وتطويق الموقع لضمان سلامة الجمهور، بحسب ما نقلت قناة “الحرة” عن وكالة الأنباء الرسمية (وام).

وتناقل ناشطون مقاطع فيديو للانفجار وما خلفه من دمار في المباني المجاورة.

إنفجار داخل مطعم في أبو ظبي بسبب تمديدات غاز أوقع اصابات#الإمارات pic.twitter.com/cA6Gg67hAx — حصري (@7ssry) August 31, 2020