أبوظبي.. تشهد وضع اللمسات النهائية على اتفاق السلام مع اسرائيل

كبار مساعدي ترامب ونتانياهو يتوجهون من تل ابيب الى ابوظبي مباشرة على متن طائرة اسرائيلية في رحلة لا سابق لها

يتوجه كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو إلى الإمارات اليوم الاثنين، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يؤسس لعلاقات مفتوحة بين الدولة الخليجية والكيان الصهيوني.

وحتى قبل بدء المباحثات في أبوظبي، سيكون الموفدون قد صنعوا تاريخا في مجال الطيران باستقلالهم طائرة تجارية صهيونية مباشرة من تل أبيب إلى العاصمة الإماراتية فوق الأراضي السعودية. وقد كُتبت لهذه المناسبة كلمة “السلام” بالإنجليزية والعبرية والعربية أعلى نوافذ قمرة قيادة طائرة العال بوينج 737.

ونقلت إذاعة “مونت كارلو” عن قول نتنياهو على تويتر “هكذا يبدو السلام من أجل السلام”، مشيدا بما أسماها رحلة تاريخية وواصفا اتفاقا لتطبيع العلاقات مع دولة عربية لا ينطوي على تسليم أرض احتلتها الكيان الصهيوني في حرب 1967. وجرى الإعلان عن اتفاق “التطبيع” في 13 أغسطس، وهو أول تسوية من نوعها بين دولة عربية وصهيونية منذ أكثر من 20 عاما، وقد جاء إلى حد بعيد بدافع من مخاوف مشتركة من إيران.

وشعر الفلسطينيون بالفزع من الخطوة الإماراتية، إذ يساورهم القلق من أنها ستضعف الموقف العربي القائم منذ فترة طويلة والداعي إلى الانسحاب الصهيوني من الأراضي المحتلة وقبول الدولة الفلسطينية مقابل علاقات طبيعية مع الدول العربية.

ويرأس الوفد الأمريكي كبير مستشاري ترامب وصهره جاريد كوشنر ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين. ويقود الفريق الصهيوني مئير بن شبات، نظير أوبراين. وسيبحث المسؤولون التعاون الثنائي في مجالات مثل التجارة والسياحة، ومن المقرر أن يزور مبعوثو الدفاع الصهيوني الإمارات بشكل منفصل.

ويأمل المسؤولون الصهاينة أن تخرج الزيارة التي تستغرق يومين بموعد حفل توقيع في واشنطن، ربما في وقت مبكر من سبتمبر، بين نتنياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ويمكن أن يمنح ذلك ترامب دفعة في مجال السياسة الخارجية قبل محاولته للفوز بفترة جديدة في نوفمبر.

وقال كوشنر في القدس أمس الأحد إن الاتفاق “خطوة عملاقة إلى الأمام”. وتحاول إدارة ترامب إقناع الدول العربية الأخرى القلقة من إيران بالتواصل مع الكيان الصهيوني. وأشارت السعودية، أقوى هذه الدول، إلى عدم استعدادها لذلك. لكن فيما يمكن أن يشي بموقف أكثر لينا للرياض، سيتم السماح لطائرة العال اليوم الاثنين بالتحليق فوق الأراضي السعودية لتقليص زمن الرحلة.

وفي الضفة الغربية المحتلة، قالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن كوشنر وفريقه “يسعون لإقناع أكبر عدد ممكن من القادة العرب والمسلمين” لمنح ترامب دفعة انتخابية.ة وأضافت “سيكون ذلك دعما على خلفية مشهد لا معنى له لاتفاق سخيف لن يجلب السلام إلى المنطقة”.