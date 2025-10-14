أبوظبي تطلق «الحكومة الذاتية».. أول نظام ذكي عالمي يدير الخدمات تلقائياً!

في خطوة رائدة تُعزز من مكانة الإمارات في صدارة الحكومات الذكية، كشفت إمارة أبوظبي عن إطلاق ميزة “الحكومة الذاتية”، التي تمثل أول نموذج عالمي لإدارة المهام الحكومية المتكررة تلقائيًا دون الحاجة لأي تدخل بشري.

وتشمل هذه المهام تجديد التراخيص، دفع فواتير الخدمات العامة، وحجز المواعيد الطبية الروتينية، حيث تعمل الميزة بسلاسة دون إزعاج المستخدم أو انتظار إجراءات، ما يمنح المواطنين والمقيمين المزيد من الوقت للتركيز على أنشطتهم الشخصية المفضلة بعيدًا عن الروتين الإداري.

وجاء هذا الإعلان على هامش معرض “جيتكس جلوبال 2025″، بالتزامن مع إطلاق النسخة الجديدة من منصة “تم” الموحدة للخدمات الحكومية في أبوظبي، والتي تعد مركزًا رقميًا يضم أكثر من 1100 خدمة حكومية وخاصة.

“تم” والمساعد الذكي

تعتمد ميزة الحكومة الذاتية على المساعد الذكي “تم”، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يوفر تجربة تقديم مبسطة وذكية، مع قدرة على التكيف مع احتياجات المستخدمين واستباق خدماتهم، ما يسمح بإتمام العديد من الإجراءات نيابة عنهم، مما يعزز تخصيص الخدمات وجودتها.

وأكد أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، أن هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً نحو حكومة المستقبل، حيث أصبحت الحكومة شريكًا ذكيًا يضع احتياجات الفرد في صدارة أولوياته، متاحًا في اللحظات التي تهم المستخدم أكثر.

وقال الكتّاب إن أبوظبي تقدم نموذجًا عالميًا للحكومة الرقمية الاستباقية، عبر أول موظف حكومي رقمي يعمل بالذكاء الاصطناعي، مما يفتح الباب أمام إنجاز المعاملات بشكل متكامل وذكي دون الحاجة للتدخل اليدوي.

وتقدم منصة “تم” كرفيق رقمي يرافق المتعاملين خلال رحلاتهم الحكومية، مع ميزات متقدمة مثل الدليل الذكي الذي يبسط الإجراءات المعقدة عبر إرشادات بصرية وصوتية، والتصوير الفوري للوثائق لتفادي الأخطاء، بالإضافة إلى الترجمة الفورية والتفاعل الصوتي باللغتين العربية والإنجليزية، مما يتيح تصفحًا سهلاً وبدون استخدام اليدين.

لوحات تحكم شخصية وتجربة مستخدم فريدة

تعرض المنصة لوحات تحكم شخصية تذكّر المستخدمين بالمواعيد والمهام المقررة، مع إمكانية تخصيص الإجراءات بما يتوافق مع أولوياتهم، محولة إجراءات كانت تستغرق ساعات إلى تجارب يمكن إنجازها في لحظات.

وشرح الدكتور محمد العسكر، مدير عام منصة “تم”، أن التحديثات الجديدة تعيد تشكيل دور الحكومة في حياة الأفراد، من خلال الانتقال من تنفيذ معاملات فردية إلى توفير رحلات ذكية تتكيف مع كل مستخدم، مما يمنحه مزيدًا من الوقت والراحة.

مساحات جديدة للتواصل الإنساني الذكي

لم تقتصر منصة “تم” على الأتمتة فقط، بل توسعت لتشمل ثلاث منصات جديدة باسم “مساحات تم”: العائلة، والتنقل، وصحتنا، والتي تركز على الاحتياجات اليومية مثل إدارة السجلات الطبية، تحديثات التعليم، تخطيط التنقل، والتفاعل المجتمعي، مبنية على واقع الحياة وليس فقط الإجراءات الإدارية التقليدية.

وسيتم إطلاق خدمات “تم” عبر وحدات هولوغرام متنقلة في أنحاء إمارة أبوظبي، تسمح بالاتصال الفوري بموظفين افتراضيين يقدمون دعمًا شخصيًا باللغتين العربية والإنجليزية، محافظين على المزيج المثالي بين التفاعل البشري والكفاءة الرقمية.

إضافة إلى ذلك، تم إطلاق خدمة “تم لكم” التي تتيح للمواطنين والمقيمين والزوار والشركات اقتراح خدمات جديدة، التصويت عليها، والمساهمة في تصميمها بما يتماشى مع احتياجات المجتمع الإماراتي.

شراكات استراتيجية وتوسع الخدمات

تضم منصة “تم” أكثر من 1100 خدمة مقدمة من أكثر من 90 شريكًا من القطاعين الحكومي والخاص، مع إضافات جديدة مثل سوق أبوظبي للأوراق المالية، شركة كوميرا، بنك ويو، دائرة القضاء، وشركة ساعد، لتوفير معاملات شاملة ومتكاملة داخل التطبيق الواحد.

ويأتي إطلاق “تم 4.0” وميزة الحكومة الذاتية ضمن استراتيجية أبوظبي الرقمية 2025-2027، التي تهدف إلى تحقيق معايير عالمية جديدة في الحكم الرقمي، مع تقديم خدمات تواكب أولويات حياة المستخدمين، وتعزز الثقة في التعاملات الحكومية الذكية.